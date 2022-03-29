巴西足球員避警開槍跳河　慘被食人魚食剩棚骨

巴西一名21歲職業足球員與朋友練波後，在回家路上遇上警員追捕行動，據報他誤為罪犯，不諳水性的他被迫跳河，11小時後，消防從河裡不但只打撈到他的遺體，更可怕的是，他身上的肌肉幾乎全失，只剩下白骨，無法辨認。

綜合《每周星報》(Daily Star)及《Dia a Dia Notícia》等報道，當地21歲職業足球員Luiz Henrique Coelho de Andrade周五(25日)與朋友相約練球後，在回家路上卻被警方誤認成另一名罪犯開槍追捕，Luiz被追趕至Rio Negro River河邊，即使不諳水性亦被迫跳河，他拚命掙扎才能勉強浮出水面呼吸，但被警方開槍威脅不准上岸。據悉，當時還有一位民眾開船經過，但被警方喝令不准救人。

死者家屬據報控警方瀆職行為

死者母親Leila Coelho表示，兒子莫名失蹤11小時，再次相見已成一具骨骸，她指控在場警員顯然知道兒子不會游泳，還不斷開槍，阻止兒子上岸，害死一條人命。據悉，死者家屬已經針對警方瀆職行為提出指控。

另有部分巴西傳媒指出，警方當時在追捕另一群嫌犯，Luiz試圖躲避衝突時卻不幸失足墮河，而路過船主則被槍聲嚇跑，致未能及時伸出援手。據指，Rio Negro River有食人魚出沒。