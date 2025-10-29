巴西軍警突襲毒販爆槍戰致64死　聯合國人權機構籲徹查

巴西警方與軍方於當地時間28日在里約熱內盧（Rio de Janeiro）針對當地惡名昭著的「紅色指揮部」毒品販運組織展開大規模突襲行動，共逮捕了81名嫌犯，但同時也引發多宗槍戰，造成至少60名嫌犯及4名警察死亡，成為巴西近年來最暴力的警方行動之一。
查獲93支步槍和超過半噸毒品
據美聯社報道，此次掃蕩行動共動員約2,500名軍警，出動直升機和裝甲車，目標鎖定在阿雷芒綜合區（Complexo de Alemao）和佩尼亞（Penha）兩處貧民窟。里約州長卡斯特羅（Claudio Castro）在社交平台X上發布影片表示，這是該市歷史上最大規模的行動，共有60名疑犯被「消滅」。州政府補充說，警方還查獲93支步槍和超過半噸毒品，並指出死者均「抵抗警方行動」。
社交媒體上的影片顯示，兩個貧民窟冒出火光和煙霧，同時伴隨着槍聲。該市教育部門表示，兩個社區的46所學校關閉，附近的里約熱內盧聯邦大學取消了夜間課程，並要求校內人員就地避難。
「一場巨大悲劇」
聯合國人權機構表示對警方行動感到「震驚」，呼籲進行有效調查，並提醒當局履行國際人權法規定的義務。人權觀察組織巴西分部主任穆尼奧斯（César Muñoz）稱事件是「一場巨大悲劇」和「災難」，並在聲明中表示：「檢察官辦公室必須展開自己的調查，並澄清每宗死亡事件的情況。」
從里約監獄發跡的「紅色指揮部」犯罪集團近年來已擴大其在貧民窟的控制範圍。里約數十年來一直是警方突襲的重點地區。2005年3月，里約的巴沙達弗魯米嫩塞（Baixada Fluminense）地區有29人喪生；2021年5月，賈卡雷齊尼奧（Jacarezinho）貧民窟有28人死亡。
