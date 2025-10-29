巴西軍警突襲毒販爆槍戰致64死　聯合國人權機構籲徹查

巴西警方與軍方於當地時間28日在里約熱內盧（Rio de Janeiro）針對當地惡名昭著的「紅色指揮部」毒品販運組織展開大規模突襲行動，共逮捕了81名嫌犯，但同時也引發多宗槍戰，造成至少60名嫌犯及4名警察死亡，成為巴西近年來最暴力的警方行動之一。

查獲93支步槍和超過半噸毒品

據美聯社報道，此次掃蕩行動共動員約2,500名軍警，出動直升機和裝甲車，目標鎖定在阿雷芒綜合區（Complexo de Alemao）和佩尼亞（Penha）兩處貧民窟。里約州長卡斯特羅（Claudio Castro）在社交平台X上發布影片表示，這是該市歷史上最大規模的行動，共有60名疑犯被「消滅」。州政府補充說，警方還查獲93支步槍和超過半噸毒品，並指出死者均「抵抗警方行動」。