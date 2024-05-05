巴西逾200城市遭暴雨侵襲大壩潰堤　至少56死67失蹤

巴西最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）連日暴雨引發大規模洪水和山崩，造成嚴重災情，目前至少已56人死亡、67人失蹤。

綜合外媒報道，巴西自上月27日起就遭到暴雨襲擊，近2萬5千人被迫離開家園，至少有50萬人沒有電力和乾淨的飲水，雪上加霜的是，未來預計還會有更多降雨。

潰堤造成30人喪生

據悉南大河州的497個城市中有一半都在暴雨的影響範圍內，多地道路和橋樑被大水沖毁，交通中斷，民宅被泡在水裏，救援人員難以抵達。

暴雨也造成本圖貢薩爾維斯（Bento Gonçalves）附近發生山崩意外，另外還有一座水力發電大壩潰堤，造成30人喪生。當局表示，由於水位持續上升，讓地區的第二座水壩也面臨潰堤危機。