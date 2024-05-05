巴西逾200城市遭暴雨侵襲大壩潰堤　至少56死67失蹤

巴西最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）連日暴雨引發大規模洪水和山崩，造成嚴重災情，目前至少已56人死亡、67人失蹤。
綜合外媒報道，巴西自上月27日起就遭到暴雨襲擊，近2萬5千人被迫離開家園，至少有50萬人沒有電力和乾淨的飲水，雪上加霜的是，未來預計還會有更多降雨。
潰堤造成30人喪生
據悉南大河州的497個城市中有一半都在暴雨的影響範圍內，多地道路和橋樑被大水沖毁，交通中斷，民宅被泡在水裏，救援人員難以抵達。
暴雨也造成本圖貢薩爾維斯（Bento Gonçalves）附近發生山崩意外，另外還有一座水力發電大壩潰堤，造成30人喪生。當局表示，由於水位持續上升，讓地區的第二座水壩也面臨潰堤危機。
總統盧拉前往災區視察
當地的阿雷格里港（Porto Alegre）國際機場已暫停所有航班，目前還不知何時可以恢復正常起降。光是在過去48小時，南大河州的31個城鎮降雨量就超過整個5月份的平均降雨量。
據BBC報道，有氣象學家預測，隨着冷鋒穿過該地區，該地區將出現更多降雨，而巴西國家氣象研究所將降雨強度和頻率增加，歸因於厄爾尼諾現象。巴西總統盧拉也前往災區視察，並向災民承諾中央政府將會提供協助。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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Terrible flood due to extreme rains in Rio Grande do Sul, Brazil 🇧🇷 (30.04.2024)— Disaster News (@Top_Disaster) May 1, 2024
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