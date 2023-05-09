巴西醫生欲將新生兒脫離母體　失手當場扯斷嬰兒頭顱

剛出生的小嬰兒，被醫生扯到當場「斷頭」。（示意圖，非當事人／Pixabay）

巴西日前驚傳一起誇張的醫療疏失事件，一名接生醫生1日在幫產婦引產時，因為要將新生兒與母親分離，一用力竟失手將嬰兒的頭當場扯斷，讓一旁陪產的丈夫看到，相當崩潰。

為加速取出 嬰兒頭部當場扯斷

根據巴西當地媒體報道，事發在巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）美景市（Belo Horizonte），當時育有一名9歲女孩的33歲母親拉尼利·科埃略·桑托斯（Ranielly Coelho Santos） 懷孕28周，4月28日時到醫院住院準備生產。在生產時，拉尼利的丈夫與母親都在一旁陪同，也因此，他們目睹了這殘忍又血腥的畫面，拉尼利的丈夫告訴警方，協助分娩的醫生對拉尼利的腹部施加壓力，試圖迅速將嬰兒拔出母親體內，接著便看到原本還有眨眼、動嘴的小嬰兒，頭部直接被當場扯斷。

事後拉尼利的家屬向當地警方報案，事件曝光後成為巴西全國的頭條新聞，事後院方雖然願意支付嬰兒的喪葬費用，但卻要求他們簽署棄權書，表示「已進行屍檢」，並且未來「不會將屍檢轉發給法律醫學研究所（IML）作進一步分析」，讓拉尼利一家完全無法接受，認為醫院只想花錢掩蓋自己的醫療疏失。

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