巴西雙胞胎姐妹愛上雙胞胎兄弟　IG分享情侶日常有時「不小心搞錯男友」

記者陳怡伶／綜合報道
在TikTok上有6萬多名粉絲的巴西雙胞胎網紅拉里莎（Larissa Lazzarin）、萊蒂西亞（Leticia Lazzarin）近日在社交媒體獲得極大關注，原因是長相極為相似的姐妹倆的男朋友，竟然同樣是一對外貌、神韻極度相像的雙胞胎兄弟。而拉里莎也透露，由於對方外型實在長得太像，還曾不小心搞錯男友，影片短短3天就獲得1200多萬人次觀看，引發熱議。
短短3天獲1200多萬人次觀看
拉里莎與萊蒂西亞姐妹經常透過拍片與網民分享「4人情侶日常」，而拉里莎近日自爆「雙胞胎和雙胞胎約會最糟糕的事情，就是會不小心搞錯男友」。
從TikTok的影片中可以看到，拉里莎拍攝姐姐萊蒂西亞正在健身房和男友菲力普(Filipe Orsato)聊天，她表示，「那個人是我雙胞胎姐姐，旁邊的人應該是我男朋友，但是我不確定」 ，但她轉頭一看才發現男友盧卡斯(Lucas Orsato)就在身後，眼前的男生則是姐姐的男友菲力普。
「太令人困惑了，到底誰是誰？」
拉里莎也幽默地表示，在沒看到盧卡斯前，她一度誤把菲力普認成自己男友：「他們實在是太像了，也許哪天不小心交換了都不會發現，但我現在很確定這一個是我男友」。
影片爆紅後也引起熱烈討論，2對雙胞胎激似的長相也讓網友表示，「太令人困惑了，到底誰是誰？」、「真的太像了」。也有網友忍不住表示「如果以後你們都結婚，生下的小孩又是雙胞胎怎麼辦」。
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