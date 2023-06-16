巴西雙胞胎姐妹愛上雙胞胎兄弟　IG分享情侶日常有時「不小心搞錯男友」

記者陳怡伶／綜合報道

在TikTok上有6萬多名粉絲的巴西雙胞胎網紅拉里莎（Larissa Lazzarin）、萊蒂西亞（Leticia Lazzarin）近日在社交媒體獲得極大關注，原因是長相極為相似的姐妹倆的男朋友，竟然同樣是一對外貌、神韻極度相像的雙胞胎兄弟。而拉里莎也透露，由於對方外型實在長得太像，還曾不小心搞錯男友，影片短短3天就獲得1200多萬人次觀看，引發熱議。

短短3天獲1200多萬人次觀看

拉里莎與萊蒂西亞姐妹經常透過拍片與網民分享「4人情侶日常」，而拉里莎近日自爆「雙胞胎和雙胞胎約會最糟糕的事情，就是會不小心搞錯男友」。

從TikTok的影片中可以看到，拉里莎拍攝姐姐萊蒂西亞正在健身房和男友菲力普(Filipe Orsato)聊天，她表示，「那個人是我雙胞胎姐姐，旁邊的人應該是我男朋友，但是我不確定」 ，但她轉頭一看才發現男友盧卡斯(Lucas Orsato)就在身後，眼前的男生則是姐姐的男友菲力普。