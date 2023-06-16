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國際
2023-06-16 18:00:04

巴西雙胞胎姐妹愛上雙胞胎兄弟　IG分享情侶日常有時「不小心搞錯男友」

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長相激似的巴西雙胞胎網紅拉里莎與萊蒂西亞的男朋友竟然也是一對雙胞胎兄弟。（圖／翻攝[email protected]

記者陳怡伶／綜合報道

在TikTok上有6萬多名粉絲的巴西雙胞胎網紅拉里莎（Larissa Lazzarin）、萊蒂西亞（Leticia Lazzarin）近日在社交媒體獲得極大關注，原因是長相極為相似的姐妹倆的男朋友，竟然同樣是一對外貌、神韻極度相像的雙胞胎兄弟。而拉里莎也透露，由於對方外型實在長得太像，還曾不小心搞錯男友，影片短短3天就獲得1200多萬人次觀看，引發熱議。

短短3天獲1200多萬人次觀看

拉里莎與萊蒂西亞姐妹經常透過拍片與網民分享「4人情侶日常」，而拉里莎近日自爆「雙胞胎和雙胞胎約會最糟糕的事情，就是會不小心搞錯男友」。

從TikTok的影片中可以看到，拉里莎拍攝姐姐萊蒂西亞正在健身房和男友菲力普(Filipe Orsato)聊天，她表示，「那個人是我雙胞胎姐姐，旁邊的人應該是我男朋友，但是我不確定」 ，但她轉頭一看才發現男友盧卡斯(Lucas Orsato)就在身後，眼前的男生則是姐姐的男友菲力普。

「太令人困惑了，到底誰是誰？」

拉里莎也幽默地表示，在沒看到盧卡斯前，她一度誤把菲力普認成自己男友：「他們實在是太像了，也許哪天不小心交換了都不會發現，但我現在很確定這一個是我男友」。

影片爆紅後也引起熱烈討論，2對雙胞胎激似的長相也讓網友表示，「太令人困惑了，到底誰是誰？」、「真的太像了」。也有網友忍不住表示「如果以後你們都結婚，生下的小孩又是雙胞胎怎麼辦」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

@larissaalazzarin O nó que da na cabeça 😂 #gemeas #gemeo #namorados #troca #audio #fypシ #fy #gemeos #viral #foryoupage #viralvideotiktok ♬ som original - Casal twins
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