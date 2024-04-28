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國際
2024-04-28 11:45:24

巴西露宿者收容所大火　至少10死13傷　總統盧拉致哀

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巴西露宿者收容所大火　至少10死13傷　總統盧拉致哀

巴西南部城市阿雷格里港（Porto Alegre）被用作臨時露宿者收容所的一間閒置旅館發生大火，造成至少10人死亡。

這場大火發生在當地時間25日凌晨2點左右，火勢相當猛烈，消防部門出動了5輛卡車和數十名消防員，花了大約3個小時才將大火控制住，隨後確認有10人不幸罹難，另外還有13人受傷，其中一些人傷勢嚴重。消防部門在一份聲明中表示，法醫正在現場確認罹難者身分，相關人員也在調查起火原因。

生還者：事情發生得非常快

一名住在裏頭的56歲男子表示：「事情發生得非常快，我聽到人們大喊着火了，當我看到火時，已經離我家只有兩扇門的距離了。我以最快的速度跑了出去，因為已經有很多濃煙。」

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）向罹難者家屬表示哀悼，並在社交媒體上發文表示，這場大火讓他「感到悲傷」。

州議員指責政府監管不力

與此同時，州議員戈麥斯（Matheus Gomes）指責，儘管「多年來」該收容所一直傳出不遵守規定，市政府仍提供補助。戈麥斯在X上寫道：「政府不僅需要對火災進行調查，還需要徹查這場悲劇的前因後果。」

據悉起火的旅館是屬於格羅拉集團（Garoa）旗下的產業，該集團在阿雷格里港至少擁有10家小型酒店。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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