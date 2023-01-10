巴西騷亂至今拘捕1500人　博爾索納羅於美國因腹痛入院

巴西前總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)大批支持者周日(8日)衝擊國會大樓、總統府和最高法院，當局派士兵清拆前總統博索納羅支持者在首都巴西利亞的營地，兩日來已拘捕1,500人。身在美國的巴西前總統博爾索納羅據報因為腹痛，在佛羅里達州一間醫院留醫。

巴西軍警周一(9日)在首都巴西利亞一處軍事建築外，清拆博爾索納羅支持者的營地。司法部長迪諾表示，兩日來已拘捕1,500人，警方開始追查是誰人出錢，安排大巴接載博爾索納羅支持者到首都；警方又於扣留約40輛巴士的其中一輛發現一支手槍，顯示有人早已準備採取暴力行為，強調不會讓摧毀巴西民主的圖謀得逞。官員亦指，會在被滋事者闖入破壞的設施蒐集指紋及影像等證據，追究責任。

巴西總統盧拉、國會和最高法院發表聯合聲明，譴責博索納羅的支持者周日衝擊國會，指決不接受恐怖主義、野蠻破壞、犯罪和煽動政變行為，國家權力機構將團結一致，依照法律採取相關措施，同時呼籲巴西社會保持平靜，以捍衛國家和平與民主。