巴西高士路球迷遭遇敵對球迷伏擊　造成1死12人傷

巴西當局表示，一批巴甲球會高士路的球迷，在返回比路賀利桑特的途中，遭遇懷疑是敵對球會彭美拉斯的球迷伏擊，至少造成1死12傷。從網上影片見到，有球迷受傷在路旁仍被人用棍棒襲擊，而接載球迷的巴士正在焚燒。

根據巴西當局表示，一批高士路的球迷在球隊作客不敵帕拉尼恩斯的聯賽之後，乘坐巴士返回比路賀利桑特途中，遭受到伏擊。巴西聯邦公路警察向媒體表示，死者是30歲的男性，但沒有披露更多資料。而聖保羅省的治安部門指，相信有關襲擊是由敵對球會彭美拉斯的球迷發動的。