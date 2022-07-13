巴西麻醉師涉性侵剖腹生產孕婦 囚犯不齒惡行噓爆佢

喪盡天良……巴西一名麻醉科醫生涉嫌多次在手術期間性侵由他麻醉的剖腹生產孕婦，至少6人受害。他被捕後送進監獄羈留，囚犯們也不齒他的惡行，紛紛報以噓聲，連番粗言辱罵，又敲打監倉鐵枝，對他表達怒意。
英國《每日郵報》報道，32歲麻醉師貝澤拉(Giovanni Quintella Bezerra)本月10日在里約熱內盧被捕，當日有護士發現他在兩個剖腹生產手術中「有古怪」，於是在第三個手術期間偷拍他，當場揭發他涉嫌性侵孕婦，即報警處理。警方正調查當日這兩名剖腹生產的婦人有否真的被侵犯，經調查後，其他醫院另外3名婦人亦挺身指控遭貝澤拉性侵。警方指，至少有6名受害人。
另涉醫療失誤官司
貝澤拉周二提堂後被送進里約熱內盧西部一所高設防監獄，即被囚犯們「招呼」。報道指，除了此案，貝澤拉亦牽涉一宗2018年的醫療失誤訴訟，他與另一名醫生被指控把一名患豬流感的女子錯誤診斷為尿道炎，最終導致病人昏迷23日。病人昏迷期間身體狀況嚴重惡化，包括失掉右腳腳趾公、右腳膝蓋神經受損、肌肉萎縮導致身體活動困難、喪失部分記憶以及脫髮等。
報道指，貝澤拉今年4月才考獲麻醉師資格，即利用新崗位侵犯生產中的孕婦。他被指對受害孕婦注射異常高劑量的麻醉劑，導致其陷入昏迷狀態，手術期間，他站近孕婦頭部位置，趁醫護們在後方忙著接生之際，便將生殖器放進受害人口裡，期間用自己的醫生袍遮掩，讓其他醫護看不到。過程約10分鐘，期間還「兇」一名走近他的護士。