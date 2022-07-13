巴西麻醉師涉性侵剖腹生產孕婦 囚犯不齒惡行噓爆佢

喪盡天良……巴西一名麻醉科醫生涉嫌多次在手術期間性侵由他麻醉的剖腹生產孕婦，至少6人受害。他被捕後送進監獄羈留，囚犯們也不齒他的惡行，紛紛報以噓聲，連番粗言辱罵，又敲打監倉鐵枝，對他表達怒意。

英國《每日郵報》報道，32歲麻醉師貝澤拉(Giovanni Quintella Bezerra)本月10日在里約熱內盧被捕，當日有護士發現他在兩個剖腹生產手術中「有古怪」，於是在第三個手術期間偷拍他，當場揭發他涉嫌性侵孕婦，即報警處理。警方正調查當日這兩名剖腹生產的婦人有否真的被侵犯，經調查後，其他醫院另外3名婦人亦挺身指控遭貝澤拉性侵。警方指，至少有6名受害人。