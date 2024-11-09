巴西黑幫闖聖保羅機場開槍滅口　釀1死3傷

巴西聖保羅國際機場傳槍響！當地時間8日，有大約5名槍手從一輛黑色汽車中走出來，隨即向一名加密貨幣商人開槍，警方認為這是明顯有針對性的犯案。
據CNN巴西頻道報道，當地憲兵透露，槍擊事件中還有1女2男共3人受傷，已送往醫院，但沒有公布詳細狀況。後來警方在機場附近發現了一輛與描述相符的車輛，調查人員正在確定這輛車是否就是槍手所有。
旅客驚慌找掩護
據網上流傳的影片顯示，商人的屍體就倒在機場第2航廈門口，其他旅客則是驚慌地四處找掩護。
警方確認死者為格里茨巴赫 (Antônio Vinícius Lopes Gritzbach)，他先前曾收到來自巴西最強大的犯罪集團「第一首都司令部」（PCC）的死亡威脅。
巴西最令人畏懼的黑幫
據報道，檢察官描述格里茨巴赫為一名從事比特幣和加密貨幣工作的商人。警方稱，格里茨巴赫被指控洗黑錢，最近與當地檢察官達成認罪協議，他供出與犯罪組織之間的關係。
據衛報報道，PCC成立於1993年8月，現已成為巴西最令人畏懼的黑幫，佔領了巴西各地的毒品市場、走私路線和監獄，觸手甚至遠至亞馬遜地區的偏遠角落。不只如此，該組織被指控在巴拉圭進行了價值數百萬美元的武裝搶劫、爆炸和定點暗殺等犯罪。
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