巴西黑幫闖聖保羅機場開槍滅口　釀1死3傷

巴西聖保羅國際機場傳槍響！當地時間8日，有大約5名槍手從一輛黑色汽車中走出來，隨即向一名加密貨幣商人開槍，警方認為這是明顯有針對性的犯案。

據CNN巴西頻道報道，當地憲兵透露，槍擊事件中還有1女2男共3人受傷，已送往醫院，但沒有公布詳細狀況。後來警方在機場附近發現了一輛與描述相符的車輛，調查人員正在確定這輛車是否就是槍手所有。

旅客驚慌找掩護

據網上流傳的影片顯示，商人的屍體就倒在機場第2航廈門口，其他旅客則是驚慌地四處找掩護。

警方確認死者為格里茨巴赫 (Antônio Vinícius Lopes Gritzbach)，他先前曾收到來自巴西最強大的犯罪集團「第一首都司令部」（PCC）的死亡威脅。