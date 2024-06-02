巴西11歲女遭虐殺棄屍垃圾場　日記證生前遭性侵

巴西的里約熱內盧市一名11歲少女被發現四肢遭綑綁、全身被砍至少35刀後，陳屍於垃圾處理場，兇手竟是少女前繼母的哥哥，目前警方已依性侵、殺人、藏匿屍體等嫌疑將他逮捕。

全身被砍至少35刀

根據《巴西日報》（Jornal do Brasil）報道，11歲受害少女蘇菲亞（Sophia Ângelo Veloso da Silva）27日早上7時出門上學後失蹤，監視器畫面拍到，少女與47歲疑犯艾吉爾森（Edilson Amorim Filho）走在一起，隨後搜索他的住處，並在屋內尋獲蘇菲亞失蹤當日所穿的短褲、一把帶有血跡的刀子以及一把彎曲的螺絲刀，浴室還發現血跡。

當地警方表示，蘇菲亞的遺體於28日在里約熱內盧市北部的，一間垃圾處理場內的回收貨櫃被發現，遺體被用防水布包裹，而她的雙手雙腳則是被鐵絲綑綁，全身有多處被砍傷痕。