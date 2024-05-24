巴西16歲少年不滿手機被沒收　槍殺全家如常生活伴屍3日

巴西發生一宗家庭悲劇，起因竟然是因為一部手機。巴西聖保羅16歲少年Igor Gomes因為手機被沒收，憤而槍殺養父、養母及姐姐全家人。案發後還如常生活，直到2天後屍體開始腐爛，出現大量烏蠅，他才報案，在落網後他仍表示「重來一次還是會這樣做」。

警方表示，Igor Gomes因為養父母叫他做「乞兒」，並且沒收他的手機，令他無法順利完成學校的功課，令他生出殺人的想法。Igor Gomes供稱，他在17日下午1點，趁養父Isac Tavares在廚房背向自己時開槍，跟他同齡的姐姐Letícia Gomes聽到槍聲後衝落樓並質問他時亦遭殺害，Igor Gomes其後更在兩具屍體旁邊食午餐，至晚上約7時，養母Solange Gomes回到家車房，Igor Gomes跟她打招呼並一同返回家時，養母在廚房發現丈夫屍體後，Igor Gomes要她趴在屍體身上，並將她槍殺。事發後，Igor Gomes如常生活，包括去健身室、麵包店，直至19日，3具屍體開始腐爛，出現大量烏蠅，他才去報警。