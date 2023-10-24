巴西16歲男生近距離「射擊」師姐腦袋　疑不滿長期被欺凌（有片）

巴西一間高中23日驚傳槍擊案！一名16歲男高中生持槍闖入學校，對著另名17歲學姊的頭部開槍，造成她當場死亡，另外還有3名學生受傷，所幸送醫後沒有生命危險。據報道，犯案的16歲男學生疑似長期遭受校園霸凌心生不滿，於23日上午拿著手槍、戴著面具，闖進聖保羅市（São Paulo）當地學校Sapopemba State School，並從後方對著當時正走下樓梯的高三女學生喬瓦娜（Giovanna Bezerra Silva）頭部開槍，接著該名男學生再跑進教室內，舉槍進行掃射，嚇得教室裡的人四處竄逃。

槍枝登記在其父親名下

警員獲報後，於7時30分到場並逮捕槍手，從他身上搜出了犯案用的手槍，經查該把槍枝是登記在其父親名下的。槍擊事件除了奪去喬瓦娜的性命，還造成另外2名15歲學生中彈受傷，一名18歲學生手臂被窗戶玻璃刮傷，所幸3人送醫後均無大礙。喬瓦娜的父母得知女兒的死訊後，感到相當震驚，他們表示，喬瓦娜是家中老么，最近才剛找到兼職，領了人生中第一份薪水，她的夢想是成為一名律師，在校為人和善，沒聽過與人發生衝突，不知道為何會成為槍手的目標。警方根據網路上群組對話紀錄，查出男學生的犯案動機，疑似與校園霸凌有關，是由他和其他3名被霸凌的學生共同策畫，目前還在尋找其他涉案學生下落。而當局宣布，學校從23日起停課10天，全力配合案件調查。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章