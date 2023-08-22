巴西17歲孕婦沖涼後幫手機充電　連同9個月大胎兒同觸電一屍兩命

女子觸電死於心臟衰竭

詹妮弗住在帕拉伊巴州大坎皮納（Campina Grande）的蒙特卡斯特洛（Monte Castelo）社區，她的丈夫表示，17日凌晨洗完澡後，透過延長線，要替手機接上充電線，卻意外觸電。丈夫回憶，他聽到浴室傳來很大的噪音，伴隨詹妮弗的尖叫聲，等他衝過去時，看到妻子已經倒在地上，雖然嘗試出手幫忙，自己卻也遭到電擊，無奈之下只能放棄。

隨後他撥打了報警電話，不過警消到場時，詹妮弗已失去生命跡象，送醫搶救後，仍然無法救回母子倆的性命。大坎皮納警察局局長拉米里森·佩德羅（Ramirison Pedro）表示，此案目前被視為意外事故，按照標準流程，後續會再啟動調查程序。現代人手機不離身，常常進浴室如廁、洗澡都要「滑兩下」，不過如果手機不小心接觸到水，就容易導致觸電意外的發生。法國先前也發生過類似案例，一名15歲女孩帶著手機進到浴室洗澡並充電，沒想到手機意外掉在她身上之後滑進水中，導致她因觸電死於心臟衰竭。

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