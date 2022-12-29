巴西19歲網紅DIY染髮嚴重過敏　腫成豬頭視線受阻

巴西1名薄有名氣的女模特兒兼網紅日前在家使用DIY染髮劑，即使她在使用前已根據使用說明進行48小時的過敏測試，仍出現嚴重過敏，不但頭皮流出液體，五官腫得像豬頭，一隻眼睛更腫到遮擋視線，事後她則將相關照片公諸於世，提醒Fans在家染髮務必要小心。

綜合報道，巴西19歲的女模特兒兼網紅Luisa Kamei在社交軟體上擁有超過逾1.3萬名粉絲。上周在社交平台上載自己一系列的相片，與原貎簡直判若兩人，令Fans十分震驚。Luisa Kamei指，她16日一如以往般在家DIY染髮，但今次染髮卻機乎令她毀容。Luisa Kamei說：「我從來沒有對染髮劑產生這種反應。在染完頭髮的翌日早上，起床時發現自己的頭皮有液體流出，隔天我的臉更腫得跟豬頭一樣，其中一隻眼睛更腫得睜不開。

呼籲 Fans 勿盡信 48 小時過敏測試

原來Luisa Kamei對今次所使用的染髮劑產生嚴重的過敏反應，但Luisa Kamei最不忿的是，她實牙實齒指，自己在使用前已經按照產品說明書進行48小時過敏測試，無奈仍然出現嚴重過敏。她難過表示，「我看著鏡子，只想哭，我覺得自己像個怪物。」

Luisa Kamei已經就醫，醫生更告知，如果她再遲一步就醫，恐怕會出現難以挽回的結果。她提醒Fans：「不要完全相信廠商的48小時過敏測試。」她說，對染髮劑過敏不只可能造成脫髮、頭皮受傷，甚至會引發其他健康問題，如果出現更嚴重的過敏反應，會導致臉部和頭皮紅腫發癢，全身過敏，甚至呼吸困難。



