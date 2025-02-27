巴西2歲童被獨留校車4小時活活焗死　女校長逃亡88公里外被捕

巴西一名2歲男童被幼稚園女校長遺忘在密閉車上，而且一關車門就是4小時。加上當時天氣炎熱，致車內溫度飆升到60度，等女校長想起男童時，他早因中暑沒命。

校長因忙著招生沒將男童抱下車 據《National World》等外媒綜合報道，這起事件發生戈亞斯州內羅波利斯（Neropolis, Goias），2月18日，幼稚園女校長利馬（Flaviane Lima）前往2歲男童福斯蒂諾（Salomao Rodrigues Faustino）家中接他，送抵後，卻因忙著招生事宜，竟沒將男童抱下車，而是遺忘在車上。 福斯蒂諾就這樣被關在門窗緊閉的車上，等利馬想起他時，已經是4小時後。據悉，當她急急忙忙回到車上時，發現福斯蒂諾仍被綁在兒童座椅上，但已經失去知覺。

INTERNACIONAL | Flaviane Lima, dueña de una guardería en Nerópolis, Brasil, fue arrestada tras olvidar a Salomão Rodrigues Faustino, un niño de dos años, dentro de su auto por cuatro horas, causando su muerte.



Según la Policía, Lima intentó huir de la ciudad tras el incidente,… pic.twitter.com/nQk9bj2uRB — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) February 21, 2025

估計車內溫度飆升到60度 報道指出，當天氣溫炎熱高達攝氏32度，在太陽曝曬後估計車內溫度飆升到60度，高溫加上長時間脫水，讓福斯蒂諾嚴重中暑死亡。 但女校長事後非但沒有報警，竟然還試圖逃亡，最後警方在事發地點88公里外抓到她。 女校長辯稱，她並非故意把福斯蒂諾遺留在車上，也試圖要挽救他的性命。但仍被檢方指控過失殺人罪，目前人被押在監獄中候審。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章