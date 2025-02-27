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國際
2025-02-27 16:00:00

巴西2歲童被獨留校車4小時活活焗死　女校長逃亡88公里外被捕

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巴西發生2歲男童遭忘車上活活熱死的悲劇。（示意圖／翻攝Unsplash）

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巴西一名2歲男童被幼稚園女校長遺忘在密閉車上，而且一關車門就是4小時。加上當時天氣炎熱，致車內溫度飆升到60度，等女校長想起男童時，他早因中暑沒命。

校長因忙著招生沒將男童抱下車

National World等外媒綜合報道，這起事件發生戈亞斯州內羅波利斯（Neropolis, Goias），2月18日，幼稚園女校長利馬（Flaviane Lima）前往2歲男童福斯蒂諾Salomao Rodrigues Faustino）家中接他，送抵後，卻因忙著招生事宜，竟沒將男童抱下車，而是遺忘在車上。

福斯蒂諾就這樣被關在門窗緊閉的車上，等利馬想起他時，已經是4小時後。據悉，當她急急忙忙回到車上時，發現福斯蒂諾仍被綁在兒童座椅上，但已經失去知覺。

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估計車內溫度飆升到60度

報道指出，當天氣溫炎熱高達攝氏32度，在太陽曝曬後估計車內溫度飆升到60度，高溫加上長時間脫水，讓福斯蒂諾嚴重中暑死亡。

但女校長事後非但沒有報警，竟然還試圖逃亡，最後警方在事發地點88公里外抓到她。

女校長辯稱，她並非故意把福斯蒂諾遺留在車上，也試圖要挽救他的性命。但仍被檢方指控過失殺人罪，目前人被押在監獄中候審。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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