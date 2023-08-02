巴黎伯爵錶專門店失逾1.2億名錶珠寶 「冷靜」西裝友及穿裙女賊 攜滅聲手槍犯案

被劫的伯爵錶專門店位於名店、名錶及首飾店林立的巴黎凡登廣場區(Place Vendome area)和平街(Rue de la Paix)，涉案的是兩名身穿西裝的男子和一名身穿裙女子。

法國巴黎市中心一間伯爵錶(Piaget)專門店，周二遭打扮光鮮的兩男一女行劫，被劫走逾1,500萬歐元(約1.28億港元)名錶及珠寶。案發時值午飯時間，店內有其他顧客在選購名錶，據報劫匪以滅聲手槍指嚇眾人伏下，再施然掠走飾櫃名錶。

錶行劫案｜兩男一女賊「冷靜」進店 徒步離開

消息人士稱︰「他們冷靜地走進店內，然後用滅聲手槍恐嚇店員」，「店內所有人都被迫伏在地上，劫匪之後迫其中一名店員打開飾櫃，以及一個儲藏了部分最名貴珠寶的箱」。據報賊人得手後，大模施樣徒步離開，但相信之後乘兩輛電單車逃走。

英媒指，今次已是巴黎市中心名店區今年第二宗劫案。今年3月，一間Bulgari店被劫兩名持突擊步槍的賊人，在短短幾分鐘內劫走值數百萬英鎊珠寶，其間打傷一名保安頭部。賊人之後乘電單車逃走。

巴黎名店近期械劫案

21年9月 ︰位於巴黎第一區凡登廣場的一間Bulgari，被劫走值約1,000萬英鎊珠寶。

22年5月︰凡登廣場一間CHANEL珠寶店遇劫，賊人駕電單車逃走。

22年7月︰香榭麗舍大道附近一間Chaumet被劫走值近200萬英鎊的貨品，同月一間Dinh Van亦遇劫。

23年3月︰上述的Bulgari再次遇劫，損失數百萬英鎊珠寶。