巴黎奧運環保村無冷氣 選手恐遭熱浪侵襲 希臘、澳洲及愛爾蘭：會自備冷氣機

不到150天，巴黎奧運就要登場，最近奧委會向外媒展示選手村內部，卻令人擔憂！因為本屆奧運拚環保，房間內不裝冷氣空調，怕屆時酷暑高溫，選手們夜裡恐怕會非常煎熬。

巴黎奧運採日本業者開發的紙箱床架，鋪設的床墊內裡是特殊的漁網材質，可調整軟硬度。（圖／美聯社）

為了減輕環境負擔，選手村建物多採木頭建材。在選手村內機能便利，有郵局、超市及ATM提款機。

7月26日巴黎奧運即將揭幕，最近奧委會向全球媒體展示選手村的內部模樣。據日媒《NNN》的報導，坐落於巴黎郊外塞納河畔的選手村，占地約50公頃，分為五大區域，可供1.4萬名來自全球各國的選手及教練入住。

希臘、澳洲及愛爾蘭：會自備冷氣機

《NNN》特派記者宮前明雄進到選手村房間內連線，他表示「這裡是選手睡的房間，但沒有空調冷氣，在地板下裝有水管，會以流動冷水降低房內室溫。」

巴黎奧運基礎設施總督導克里辛斯基（Yann Krysinski）說：「這些建築不需要空調，因為外牆隔熱絕緣效果相當好，同時提供地底下抽取的自然冷泉，冷卻選手房內的空氣，因此夏天不需要冷氣。」

籌備單位表示，當戶外32度時，室內溫度預期可降到23度左右。若超過32度時，室內可降溫到26度左右。

但可別忘了，去年法國遭逢熱浪侵襲，到了晚上六點，巴黎氣溫仍飆到42度，外界質疑若單靠冷水管線，降溫空間恐怕非常有限。

就怕選手們被熱到睡不著，進而影響比賽表現，目前希臘、澳洲及愛爾蘭都已表示，屆時將自備空調與電扇帶到巴黎，陪選手們征戰奧運。