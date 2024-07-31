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國際
2024-07-31 13:04:17

巴黎奧運｜乒乓球混雙頒奬 中朝韓選手自拍世紀同框 北韓選手表情成亮點

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中國、北韓與南韓選手在乒乓球混雙頒奬台上自拍，由南韓選手林鐘勳拿手機。(路透社)

中國、北韓與南韓選手在乒乓球混雙頒奬台上自拍，由南韓選手林鐘勳拿手機。(路透社)

巴黎奧運乒乓球混雙決賽周二(30)矚目登場，世界第一國家隊組合王楚欽/孫穎莎以局數42擊敗北韓李正植/金琴英奪金，銅牌由力挫港隊的南韓組合林鐘勳/申裕斌摘下，中、朝、韓獎牌組合在頒獎台上自拍，世紀同框即引發熱議。其中，北韓男選手李正植表情僵硬，金琴英面帶微笑，成為亮點。

巴黎奧運｜南韓選手用三星手機自拍

今屆巴黎奧運容許運動員在頒獎台上自拍，南韓三星集團是官方合作夥伴，除了送給每名選手一部摺疊手機，在頒獎禮上亦常見獎牌得主使用三星手機自拍，今次南韓選手用本國品牌手機跟北韓選手自拍，情況變得較特別。

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巴黎奧運｜網民激讚：這就是奧林匹克精神

中朝韓乒乓球運動員世紀同框，驚艷網民，紛紛留言，「這就是奧林匹克精神」、「這就是我們需要奧運的原因」。有人讚嘆，「奧運最美的一張照片」。

中國、北韓與南韓選手在頒奬台自拍，由南韓選手林鐘勳拿手機，北韓選手李正植站在後方，保持距離。(美聯社) 南韓選手林鐘勳拿手機拍攝，各人笑對鏡頭，留住珍貴一刻。(美聯社) 南韓選手林鐘勳拿手機自拍，北韓選手表情有懸念。(美聯社) 南韓選手林鐘勳拿手機自拍，北韓選手表情有懸念。(美聯社) 中朝韓獎牌組合在頒獎禮上合照。(美聯社) 國家隊乒乓球壇一哥一姐組合王楚欽/孫穎莎與北韓選手爭金。(美聯社) 國家隊乒乓球壇一哥一姐組合王楚欽/孫穎莎與北韓選手爭金。(美聯社) 國家隊乒乓球壇一哥一姐組合王楚欽/孫穎莎與北韓選手爭金。(美聯社) 國家隊乒乓球壇一哥王楚欽與北韓選手對戰。(美聯社) 北韓組合李正植/金琴英奮力作賽。(美聯社) 北韓組合李正植/金琴英合作無間。(美聯社) 國家隊乒乓球壇一哥一姐組合王楚欽/孫穎莎與北韓選手爭金。(美聯社) 國家隊乒乓球壇一姐孫穎莎與北韓選手對戰。(美聯社) 國家隊乒乓球壇一哥王楚欽專注發球。(美聯社) 北韓組合得分後振奮士氣。(美聯社)

巴黎奧運｜南韓選手澄清：沒跟北韓選手說話

南韓媒體《京鄉新聞》報道，今屆巴黎奧運很多運動員在頒獎台上拿手機自拍，北韓選手基於政治等因素有可能拒絕與南韓選手自拍，幸好在乒乓球混雙頒獎禮上沒有發生。然而，北韓選手李正植的表情看得出有點僵硬，拍檔金琴英咧嘴微笑。其他如壇「一哥」、「一姐」，國家隊組合王楚欽/孫穎莎，以及南韓組合林鐘勳/申裕斌笑容燦爛，表現輕鬆。

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頒獎禮上南北韓國旗一同徐徐升起，兩韓選手亦禮貎地互相握手。林鐘勳其後受訪，被韓媒問及此事時低調回應，「除了介紹銀牌得主時握手、表達祝賀之外，沒有其他對話」。

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