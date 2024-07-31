巴黎奧運｜乒乓球混雙頒奬 中朝韓選手自拍世紀同框 北韓選手表情成亮點

巴黎奧運乒乓球混雙決賽周二(30日)矚目登場，世界第一國家隊組合王楚欽/孫穎莎以局數4比2擊敗北韓李正植/金琴英奪金，銅牌由力挫港隊的南韓組合林鐘勳/申裕斌摘下，中、朝、韓獎牌組合在頒獎台上自拍，世紀同框即引發熱議。其中，北韓男選手李正植表情僵硬，金琴英面帶微笑，成為亮點。

巴黎奧運｜南韓選手用三星手機自拍

今屆巴黎奧運容許運動員在頒獎台上自拍，南韓三星集團是官方合作夥伴，除了送給每名選手一部摺疊手機，在頒獎禮上亦常見獎牌得主使用三星手機自拍，今次南韓選手用本國品牌手機跟北韓選手自拍，情況變得較特別。