巴黎奧運｜全市高度警戒　民眾進入塞納河沿岸須申請QR code

2024巴黎奧運倒數，法國籌備工作如火如荼，準備迎接全球選手、工作人員及觀眾。法國內政部長宣布，為確保安全，奧運開幕前一個星期起，塞納河沿岸、艾菲爾鐵塔等區將嚴格管制，無論是居民或遊客，都需要事先上網申請通行證，並持身分證明、掃QR code進出。

史上首次水上奧運開幕儀式將於7月26日舉行，塞納河周邊提升至最高警戒。內政部長Gerald Darmanin日前表示，整個巴黎市區的塞納河沿岸周邊，將在開幕儀式前一個星期成為安全警戒區。無論是住在艾菲爾鐵塔、戰神廣場、塞納河沿岸等區域居民，或是獲邀客人、消費者及在附近工作的民眾，都必須事先上網申請通行QR code，申請平台5月10日上線。據指，平台最少會要求提供姓名與生日。內政部安全審核通過，就會向申請者手機發送QR code，預料數萬人受影響。消息宣布後引起部分民眾反彈，稱其為奧運史上最嚴格管制，有人稱這機制只防君子、不防小人，亦有人不滿政府蒐集人民個資。