巴黎奧運｜南韓女神槍手「冷酷型爆」如殺手 馬斯克：找她拍電影(有片)

南韓女射擊手金藝智在女子射擊10米氣手槍，雖負於隊友吳藝珍而奪得銀牌，但因一臉冷酷殺手外形，人氣高過對方，成為網上熱話。連Tesla老闆馬斯克也表示，「她應該拍動作片，毋須演技」。

社交網流傳金藝智5月世界盃射擊賽25米手槍射擊的作賽片段，一身黑衣的她神情冷酷舉起手槍，活像電影中冷血殺手。報道指，金藝智在賽事中破了世界紀錄，開完射後枱面的螢幕有顯示，但她卻漠不關心，大家封她為「最冷酷的人」。上載片段的網民稱，他所見過最有主角氣場的人。另有人稱，「她很冷酷有型，像韓劇殺手」並讚她很漂亮如女演員。其他留言包括「不管是姿勢、表情或氣場都太帥了」、「她可以當下一部007占士邦電影的反派」，相信連金藝智本人也估不到自己會爆紅。