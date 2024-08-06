巴黎奧運｜土耳其射擊大叔與高顏值女兒亮相　秒被改叫「國民岳父」(有片)

51歲土耳其射擊老將迪凱奇(Yusuf Dikec)輕裝上陣奪下巴黎奧運混團10米空氣手槍銀牌，在全球爆紅，他回國後帶著9歲愛女亮相，由於其女兒顏值高，畫面曝光後再度掀起熱議，令網民紛紛直呼他「國民岳父」。
迪凱奇回國之後，帶著9歲女兒Başak Dikec公開亮相接受訪問。迪凱奇對於全球網民對他造型「改造」及讚美，他說，自己在射擊中，總是要不斷調整好呼吸，才不會發生手抖的狀況，並能準確發射，觀眾看到他能「淡定」射擊，其實是他練習了24年的成果。
迪凱奇：女兒是我生存的唯一原因
訪問中，迪凱奇的女兒戴著父親的奧運銀牌，父女互動的過程，可見之間的好感情溢於言表。迪凱奇透露，女兒是自己最好的支持者及「教練」，期間也感性表示女兒是他「生存在世界上的唯一原因」。而兩人受訪的畫面曝光後也瞬間引起網友熱議，因為迪凱奇的女兒顏值相當高，深邃五官加上長髮及腰，令網民紛紛笑喊迪凱奇是「國民岳父」，亦由於廸凱奇槍法太準，也有網民說：「以後娶他女兒要小心！」。據了解，狄凱奇年僅9歲的女兒私底下也是一名運動員，在體操界發展。
Yusuf Dikeç's daughter, Başak Dikeç, talked about the tactics she gave her father before that shooting at the Olympics. #TurkishShooter #YusufDikec— The NewsWale (@TheNewswale) August 4, 2024
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