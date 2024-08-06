巴黎奧運｜土耳其射擊大叔與高顏值女兒亮相　秒被改叫「國民岳父」(有片)

51歲土耳其射擊老將迪凱奇(Yusuf Dikec)輕裝上陣奪下巴黎奧運混團10米空氣手槍銀牌，在全球爆紅，他回國後帶著9歲愛女亮相，由於其女兒顏值高，畫面曝光後再度掀起熱議，令網民紛紛直呼他「國民岳父」。

迪凱奇回國之後，帶著9歲女兒Başak Dikec公開亮相接受訪問。迪凱奇對於全球網民對他造型「改造」及讚美，他說，自己在射擊中，總是要不斷調整好呼吸，才不會發生手抖的狀況，並能準確發射，觀眾看到他能「淡定」射擊，其實是他練習了24年的成果。