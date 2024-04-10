巴黎奧運｜塞納河水質影響　三鐵游泳項目可能被取消

今年的巴黎奧運與巴黎殘奧，計劃將馬拉松游泳以及三項鐵人的游泳項目，安排在塞納河上舉行。然而在近期的檢測中，河內的大腸桿菌含量仍處於警戒水平。艾斯堂格就表示，當局已有應變計劃，包括將比賽延至較後時間進行，他在接受英國《衞報》訪問表示：「我們知道這會是很大的挑戰。我們可以在下雨的情況下取消。因為這在奧運開始前就規劃好，我們可以等待更好的狀況。所以我們仍有信心可以使用塞納河。」

根據奧運的賽程，巴黎奧運會在7月26日展開，而男女子的三鐵項目會在7月30及31日進行，至於混合項目就在8月5日舉行。至於殘奧會的項目就會在8月28日進行。歐洲衝浪者基金會表示，他們在馬拉松游泳項目以及三鐵游泳部份的起點，亞歷山大三世橋附近採集了14個水質樣本，未能通過安全的標準。而且當發生暴雨的話，會令之後幾日水內的含菌量增加。

去年8月的公開水域游泳世界盃以及殘疾鐵人世界盃的測試賽都因為水質問題而叫停，僅得在同月較後時間的世界三項鐵人測試賽成功舉行。巴黎奧運方面表示，他們斥資140億歐元（約1,191.3億港元）去改善塞納河的水質以達至適宜游泳，當中包括興建新的儲水設備及減少污染。而當局表示會每日為河水進行測試，以確保奧運得以安全進行。