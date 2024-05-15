巴黎奧運｜巴黎清潔工罷工 用這個理由要求奧運期間加發逾2000歐元獎金

距離巴黎奧運開幕兩個半月之際，巴黎的清潔工人周二(14日)開始罷工，要求奧運期間加發獎金，若勞資雙方無法達成共識，罷工將持續3天。
巴黎的清潔工早前已警告會在夏天罷工，在運動員和遊客湧入之際，讓人擔心在炙熱的夏季高溫中，街上會有垃圾堆積如山，無人清運。
巴黎市府：清潔服務不受影響
工會與市政府對周二有多少清潔工人罷工看法不一，市政府表示，16%(即六分一)正在罷工。官員強調，「今天的清潔服務幾乎不受影響」，但沒說明更多細節。
但代表清潔工的「法國總工會」分支讚揚「強而有力」的動員能力，稱根據巴黎區的情況，有70-90%清潔工罷工。
法國總工會表示，約400名罷工工人上午佔據市政府人力資源部大樓。市府則說約有100人進入，已於中午離開。
為何巴黎清潔工要求加發獎金？
法國總工會早前警告，5月將有幾天罷工，之後從7月1日持續罷工到9月8日。巴黎夏季奧運將於7月26日至8月11日舉行，殘奧會接著將於8月28日至9月8日舉行。
巴黎地區的清潔工人要求每月多付400歐元(約3,391港元)，並為在奧運期間工作的工人提供一次性1,900歐元(約16,110港元)獎金，因為法國工人傳統上會在暑假期間休假。