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國際
2024-05-15 21:24:32

巴黎奧運｜巴黎清潔工罷工 用這個理由要求奧運期間加發逾2000歐元獎金

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法國南部城市馬賽上周舉行奧運聖火傳遞活動前，清潔工人罷工，街上垃圾堆積。(路透社)

法國南部城市馬賽上周舉行奧運聖火傳遞活動前，清潔工人罷工，街上垃圾堆積。(路透社)

距離巴黎奧運開幕兩個半月之際，巴黎的清潔工人周二(14)開始罷工，要求奧運期間加發獎金，若勞資雙方無法達成共識，罷工將持續3天。

巴黎的清潔工早前已警告會在夏天罷工，在運動員和遊客湧入之際，讓人擔心在炙熱的夏季高溫中，街上會有垃圾堆積如山，無人清運。

巴黎市府：清潔服務不受影響

工會與市政府對周二有多少清潔工人罷工看法不一，市政府表示，16%(即六分一)正在罷工。官員強調，「今天的清潔服務幾乎不受影響」，但沒說明更多細節。

但代表清潔工的「法國總工會」分支讚揚「強而有力」的動員能力，稱根據巴黎區的情況，有70-90%清潔工罷工。

法國總工會表示，約400名罷工工人上午佔據市政府人力資源部大樓。市府則說約有100人進入，已於中午離開。

法國南部城市馬賽上周舉行奧運聖火傳遞活動前，清潔工人罷工，街上垃圾堆積。(路透社) 法國南部城市馬賽上周舉行奧運聖火傳遞活動前，清潔工人罷工，街上垃圾堆積。(路透社) 法國南部城市馬賽上周舉行奧運聖火傳遞活動。(美聯社) 法國南部城市馬賽上周舉行奧運聖火傳遞活動，總統馬克龍(左)與參加者互動。(美聯社) 法國南部城市馬賽上周奧運聖火傳遞活動期間，舉行大型音樂會。(美聯社) 法國南部城市馬賽上周奧運聖火傳遞活動期間。(美聯社) 法國南部城市馬賽上周奧運聖火傳遞活動期間。(美聯社) 法國南部城市馬賽上周奧運聖火傳遞活動期間。(美聯社) 法國南部城市馬賽上周奧運聖火傳遞活動期間。(美聯社)

為何巴黎清潔工要求加發獎金？

法國總工會早前警告，5月將有幾天罷工，之後從71日持續罷工到98日。巴黎夏季奧運將於726日至811日舉行，殘奧會接著將於828日至98日舉行。

巴黎地區的清潔工人要求每月多付400歐元(3,391港元)，並為在奧運期間工作的工人提供一次性1,900歐元(16,110港元)獎金，因為法國工人傳統上會在暑假期間休假。

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