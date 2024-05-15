巴黎奧運｜巴黎清潔工罷工 用這個理由要求奧運期間加發逾2000歐元獎金

距離巴黎奧運開幕兩個半月之際，巴黎的清潔工人周二(14日)開始罷工，要求奧運期間加發獎金，若勞資雙方無法達成共識，罷工將持續3天。

巴黎的清潔工早前已警告會在夏天罷工，在運動員和遊客湧入之際，讓人擔心在炙熱的夏季高溫中，街上會有垃圾堆積如山，無人清運。

巴黎市府： 清潔服務不受影響

工會與市政府對周二有多少清潔工人罷工看法不一，市政府表示，16%(即六分一)正在罷工。官員強調，「今天的清潔服務幾乎不受影響」，但沒說明更多細節。