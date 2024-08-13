巴黎奧運｜希利芙無懼性別風波奪金　成「阿爾及利亞英雄」凱旋歸國受熱烈歡迎

阿爾及利亞拳擊好手希利芙（Imane Khelif）在巴黎奧運期間遭捲入性別風波，最終挺過外界質疑聲浪奪下金牌。她12日隨同代表團凱旋歸國時，這名「國家英雄」受到民眾的熱烈歡迎。

報導引述該國公共電視台《APS》稱，青年與體育部部長等官員親自迎接了運動員，現場民眾則不斷高喊「伊曼（Imane）萬歲」。總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）也預計在本週晚些時候接見奧運健將。

阿爾及利亞拳擊手希利芙（Imane Khelif）在巴黎奧運期間遭捲入性別風波，最終挺過外界質疑聲浪奪下金牌。她12日隨同代表團凱旋歸國時，這名「國家英雄」受到民眾的熱烈歡迎。

希利芙：我想展現女性的強勁力量

談到這場性別風波，希利芙表示，「答案就在每場比賽的結果裡。我想拿出強勁的表現、展現女性的力量，尤其是阿爾及利亞女性」。

希利芙也提到，「謝謝在這場磨難中支持我、給予我力量的阿爾及利亞人民。阿爾及利亞女性是全世界的榜樣和模範」。希利芙表示，「最重要的是我們恢復了阿爾及利亞的榮譽，讓阿爾及利亞國旗在巴黎升起」。

希利芙與台灣拳后林郁婷在本屆奧運無端被捲入性別風波，2人皆無懼外界的霸凌與攻擊，用實力在擂台奪金。不僅台灣民眾力挺林郁婷，阿爾及利亞人民也在這場性別鬧劇中捍衛希利芙，並將其歸咎於種族歧視。在巴黎奧運田徑男子800公尺項目奪銅的賽傑提（Djamel Sedjati）也聲援同胞，稱希利芙與內穆爾的成功將「推動阿爾及利亞女子運動的發展」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章