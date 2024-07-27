巴黎奧運｜戶外開幕禮創舉全球矚目　馬克龍：這就是法國！

儘管開幕前風波不斷，又遇上大雨攪局，2024巴黎奧運會開幕式仍在加拿大天后Celine Dion的歌聲中順利落幕。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交平台X上發文稱：「我們做到了！」
「一場最不可思議的開幕禮」
馬克龍於開幕前一天在羅浮宮舉行的賽前晚宴上承諾，會帶來「一場最不可思議的開幕禮」。本屆奧運開幕式有別於過往，特別移師戶外舉行，成為夏季奧運會的首度壯舉。
本屆開幕禮還邀請到巨星Lady Gaga與Celine Dion擔任表演嘉賓，為全球觀眾帶來一場別開生面的體育盛會。
「我們做到了 ！」
開幕禮落幕後，馬克龍在X平台發文稱，「這就是法國！」（This is France!）。隨後寫下法國國家格言，「自由、平等、博愛」（Liberté, Égalité, Fraternité），並在帖文最後表示「自豪」（Fierté）。
馬克龍感謝開幕式藝術總監喬利（Thomas Jolly）和他的創意團隊，策畫了這場盛事，感謝藝術家們創造了這獨特神奇的一刻，感謝所有警察、緊急服務部門、工作人員與義工團隊。感謝所有相信巴黎奧運的人們。馬克龍說，100年後我們仍會談論起這場盛會，「我們做到了 ！」
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