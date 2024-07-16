巴黎奧運｜揭幕倒數保安受關注 軍人巡邏巴黎車站遭刺傷 施襲者高喊：上帝偉大

巴黎奧運將於下周五(26日)揭幕，進入倒數之際又發生特朗普遇刺事件，令外界聚焦同為大型活動奧運的保安問題，然而，一名軍人周一(15日)在巴黎主要火車站之一的東站(Gare de l'Est)執行巡邏任務時遭人持刀刺傷，再敲響警號。

巴黎奧運｜哨兵行動

巴黎奧運將在不到兩周後開幕，法國正處於最高戒備狀態，約3,000軍人及警察等參與「哨兵行動」(Operation Sentinelle)，負責在車站、宗教場所、學校及劇場等公眾地方巡邏。今次遇襲的軍人正在執行「哨兵行動」任務。

內政部長Gerald Darmanin在社交平台「X」表示，遇襲的軍人並無生命危險，警方指，他肩胛骨之間位置被刺傷。案發於當地時間周一晚近10時，男性疑犯持刀施襲後，隨即被其他巡邏軍人制服，傷者送院時清醒。