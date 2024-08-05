巴黎奧運｜旅遊業界料奧運結束後　多遊客重臨巴黎

巴黎有酒店及旅行社均看好奧運後的市道，相信下月會迎來旺季。 （港台圖片）

法國巴黎迎來睽違百年的奧運盛會，政府預計會有約1500萬遊客到訪巴黎，可為當地酒店、旅遊業等帶來商機，但情況未似如期，或要等待延後的旺季。

部分遊客推遲旅遊計劃

位於香榭麗舍大道的五星級酒店總經理王芸表示，巴黎市政府估計奧運賽事期間將湧入大量遊客，奧運期間五星級酒店房價上漲約20%，不過酒店房間預訂未滿，仍有房間供應。她分析認為，部分遊客憂慮奧運期間房價過高，加上受近期法國選舉等政治因素影響，推遲旅遊計劃，導致訂房量不如預期。