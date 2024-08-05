巴黎奧運｜旅遊業界料奧運結束後　多遊客重臨巴黎

法國巴黎迎來睽違百年的奧運盛會，政府預計會有約1500萬遊客到訪巴黎，可為當地酒店、旅遊業等帶來商機，但情況未似如期，或要等待延後的旺季。
部分遊客推遲旅遊計劃
位於香榭麗舍大道的五星級酒店總經理王芸表示，巴黎市政府估計奧運賽事期間將湧入大量遊客，奧運期間五星級酒店房價上漲約20%，不過酒店房間預訂未滿，仍有房間供應。她分析認為，部分遊客憂慮奧運期間房價過高，加上受近期法國選舉等政治因素影響，推遲旅遊計劃，導致訂房量不如預期。
奧運期間，不少法國人將房間出租給遊客，王芸說，訂房平台例如 Airbnb，確實對酒店造成競爭，但強調酒店在服務品質仍具優勢。她預計奧運結束後，原本卻步的遊客會重臨法國。她又，奧運帶動基礎建設與交通改善，提升巴黎的知名度，可望為當地酒店業帶來更長遠利益。
當地旅行社未受惠於奧運熱潮
另外，有當地旅行社亦未受惠於奧運熱潮，在巴黎做接待遊客和出租旅遊車的旅行社東主余仲說，旅遊車租金上漲，加上酒店房價貴，部分旅客猶疑奧運前，應否到巴黎，客人的觀望態度，令公司在臨近奧運時生意下跌約三成。他說目前來巴黎的主要是奧運相關人士和官方人員，真正的旅客不多，加上多個景點受奧運影響關閉或限制人流，旅行社都建議遊客改到鄰近城市旅遊。他預計奧運結束後，業界9月份將迎來旺季。
餐飲業方面，有鄰近華人社區的中餐館說，奧運期間外國遊客增加，為營業額帶來輕微升幅。
原文刊登於 香港電台