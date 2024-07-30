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國際
2024-07-30 12:55:44

巴黎奧運｜日本7人欖球運動員住選手村被偷婚戒 房門沒被撬痕跡

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巴黎奧運選手村傳出失竊事件。(資料圖片)

巴黎奧運選手村傳出失竊事件。(資料圖片)

今屆巴黎奧運，跳高運動員、意大利持旗手譚貝利(Gianmarco Tamberi)在開幕禮河上巡遊環節，搖旗時婚戒不慎掉進塞納河，事後發文向太太道歉，另一名選手同樣無辜……選手村接連傳出偷竊案，受害人包括一名日本7人欖球選手，他的婚戒等共價值3,000歐元(25,362港元)財物，早前在選手村不翼而飛。

巴黎奧運｜日本選手外出時被偷財物

據《巴黎人報》(Le Parisien)報道，這名日本運動員住進巴黎市郊的選手村，案發後已報警。他失竊的財物包括婚戒、頸鍊、現金，價值折合約3,000歐元。據指他外出時被偷物品，房間沒有被入侵痕跡。

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巴黎奧運｜選手村至今8宗報警案件

報道指，約1.4萬人下榻選手村，包括約9,000名選手以及約5,000名教練等代表隊相關成員。除了日本選手，其他國家及地區的代表團也紛紛傳出財物遭竊。自選手村開放入住以來，已有8宗報警案件，包括5宗盜竊案。

巴黎奧運日本7人欖球隊上周四作賽。(資料圖片) 巴黎奧運日本7人欖球隊上周三作賽。(資料圖片) 巴黎奧運選手村。(資料圖片) 巴黎奧運開幕禮期，安全人員加強檢查民眾物品。(資料圖片)

巴黎奧運｜薜高失竊金額被指誇大

賊匪視奧運為「搵食」良機，選手村以外地區亦頻傳竊案。巴西足球名宿薜高(Zico)本月26日向法國警方報案，稱他的行李箱在巴黎被偷，內有現金、名錶和鑽石頸鍊等。

薜高應邀到巴黎觀看奧運賽事，他說在巴黎搭的士時，遭人設局騙他打開車窗，即被偷走行李箱。《巴黎人報》報道，薜高失竊財物共價值50萬歐元(422萬港元)，但有知情者指這金額是誇大了。

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