巴黎奧運｜東奧壓力爆煲退賽 體操女王比莉絲戰勝難關凱旋回歸

美國體操女子隊周二奪得體操女團金牌，上屆東京奧運在跳馬項目失手，並因壓力爆煲突然退賽的體操女王比莉絲(Simone Biles)凱旋回歸，奪下奧運第五個金牌。她從跌低處站起來，克服跳馬的心理關口助美國奪金，亦是她奧運第五面金牌。比莉絲於賽後稱，「完成跳馬後如釋重負，心想『哇，沒有回到過去或有其他事』。」
比莉絲表示，當站在「馬」前起跑區另一端時，沒有想起東奧的陰影，隨即做出「程菲跳」躍向高處。當完成後，她知道美國體操在奧運再次稱霸，「當我著地時，我想『好嘢，我們必定會取勝』」。比莉絲隊友兼好友Jordan Chile表示，她也感到鬆一口氣，笑稱「哈利路亞，沒有回到過去。」一直保持笑容的比莉絲說，「我超級興奮。」報道指，比莉絲選擇了較穩陣動作「程菲跳」，而非以她命名的新技術Biles II作賽。
體操女王比莉絲｜東奧後停賽兩年「治心病」
在東奧後，比莉絲停賽兩年「找回自己」，重新站起來後感到更開心、更健康，狀態較以往更佳。她周二稱，「今早起來先接受治療，並向治療師稱我感到平靜，也準備好應戰」。Chile見證著比莉絲成長，為她感到驕傲，「你絕對感覺到現時的她從東奧脫胎換骨」。今屆美國女子體操隊屬「元老隊」，選手平均年齡可說是歷來最大，繼8年前里約奧運後再摘金牌。里約奧運4金得主的比莉絲現年27歲並已結婚，隊友Jade Carey(24歲)、Jordan Chile(23歲)和Sunisa Lee(21歲)，4人攜同青年後輩Hezly Rivera出賽。比莉絲周四會出戰個人全能決賽，包括跳馬、自由體操和平衡木等項目，有望爭取更多獎牌。
比莉絲在3年前東奧的團體賽開場的跳馬項目中表現失準後，因「醫療情況」退賽。事件令人愕然，也引起外界關注運動員承受的精神壓力，隊友和贊助商對她均予以支持。隊友Sunisa Lee當時稱，「我們不欠任何人金牌，在我們心中我們是冠軍」。據悉，比莉絲當時發現自己在空中會失衡，影響落地動作，甚至可能造成受傷。
體操女王比莉絲｜父母吸毒酗酒 童年生活坎坷
成為體操女王之前，比莉絲童年生活坎坷，父母均有毒癮和酗酒問題，母親更是監獄常客。當母親入獄時，比莉絲便會被送到寄養家庭；她曾稱3歲前經歷過一段「總是感到飢餓與害怕」的寄養生活，與妹妹連流浪貓也不如，常常挨餓卻無人幫助。直至外祖父母成功領養兩姊妹，她的人生才可扭轉。