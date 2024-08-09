巴黎奧運｜林郁婷性別爭議登聯合國　俄：女拳手遭「男性」施暴

中華台北隊拳后林郁婷與阿爾及利亞拳擊女將希莉芙（Imane Khelif）入性別爭議。俄羅斯7日在聯合國的會議上指控西方國家壟斷奧運，放任2名未通過檢測的「男性」運動員對女拳手施暴，引發阿爾及利亞方面強硬反擊。

「這些運動員是男性」

《路透社》報道，俄羅斯駐聯合國副大使波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy，又譯紀柏梁），在聯合國一場主題為婦女、和平與安全的會議上指控，西方國家壟斷奧運，將LGBT議程強加於其他國家及地區。紀柏梁聲稱，這損害了女性的權利和尊嚴。

波利揚斯基表示：「在巴黎奧運會上，有些女拳擊手遭到公開施暴，這相當令人反感。」波利揚斯基稱，有些運動員此前未能通過國際拳擊總會（IBA）的荷爾蒙測試，根據該協會的測試結果和常識來看，「這些運動員是男性」。IBA主張，性染色體測試判定，希莉芙和林郁婷均不符合參加2023年世錦賽的資格。