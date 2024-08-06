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國際
2024-08-06 22:14:03

巴黎奧運｜柔道賽「巨人VS小矮人」瘋傳 網民斥不公︰似欺凌！真相原來係咁

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在網上瘋傳的一幕。(片段截圖)

在網上瘋傳的一幕。(片段截圖)

今屆奧運柔道賽事日前已完成，但較早前一個「巨人VS小矮人」的比賽畫面，卻在網上瘋傳。賽事主角是身高205公分、重140公斤的法國好手里內(Teddy Riner)，其被指在賽事團體賽中「凌虐」南韓選手，其中一個畫面可見他單手扯著對方衣領，把他如玩偶般拉起，僅94秒便勝出，引來網民關注這對壘安排是否公平。

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奧運柔道法國對韓國｜網民驚呼「選手活著嗎？」

里內在今屆賽事混合團體及100公斤以上個人賽均奪金，而上述畫面發生在混合團體賽八強賽，由法國對南韓的賽事中。當時里內的對手是南韓的李俊奐，李俊奐其實也不矮，也有175公分、體重80公斤，但跟里內比較則頓變「小矮人」，結果由里內極速勝出。

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比賽畫面震撼無數網民，有人留言稱「選手活著嗎」、「像沙包被人拋來拋去」，也有人不明白柔道賽事是否沒有分不同級，指「這比賽根本不公平」；亦有人指這是團體賽，相信南韓隊明知沒有人可以戰勝里內，故只好策略地找人當「炮灰」。

奧運柔道法國對韓國｜分析︰是策略安排

有體育網站的分析指，奧運混合團體賽中也是有分體重級別的，分別是3名女選手(57公斤以下、70公斤以下及70公斤以上)，以及3名男選手(73公斤以下、90公斤以下及90公斤以上)，而最大可能是南韓隊最重量級的主力金民宗，面對里內亦沒有勝算，因此故意在90公斤以上級別團體賽中，派出「不夠秤」的李俊奐迎戰；再加上其他策略考量，分析指南韓隊在混合團體賽獲得銅牌，成功達成賽前期望。

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