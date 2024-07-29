巴黎奧運｜法國修復鐵路網拘一激進左翼 多地光纖網絡又遭破壞(更新)

【17:16更新】法國巴黎正舉辦奧運會，繼份全國多條高鐵網絡上周五（26日）在開幕禮前夕遭破壞一度癱瘓，警方今日（29日）指多個網絡供應商在6個地區的光纖網絡受破壞。受影響地區包括法國南部、巴黎附近的瓦茲地區等，至於巴黎未受影響。當地基礎設施遭到破壞，電訊營運商SFR和布伊格電訊配電箱的電纜被切斷，固網電話服務受影響，暫時未知破壞者身份。涉及的電訊商未有回應。當局亦未有回應事件同高速鐵路系統受攻擊是否有關連。

法國國家鐵路公司今日表示，鐵路網絡已完成修復，今日列車服務會回復正常，幾乎所有預定班次恢復行駛，從巴黎出發到北部的高速列車亦正常運作。法國當局表示，已拘捕一名激進左翼分子，相信他與破壞事件有關。消息指，被捕男子是一個極左組織的成員，周日在北部城市瓦塞勒被捕，他持有法國國家鐵路公司技術場所的鑰匙、一些工具及與極左有關資料。