巴黎奧運｜法國撐桿跳選手下身縮唔切落敗　獲色情網開價近200萬拍片

巴黎奧運商機處處，繼早前東道主法國22歲跳水運動員Jules Bouyer疑似因泳褲太緊，凸顯重要部位而意外爆紅，獲美國內褲品牌招手提出終身贊助後，同屬法國的21歲撐竿跳選手艾米拉迪(Anthony Ammirati)日前懷疑因為下體太大，觸碰到橫桿掉落，無緣晉級決賽，但有成人網站開價25萬美元(約195萬港元)邀請他拍片。

艾米拉迪在上周六(3日)的賽事中，原本要爭取男子撐桿跳決賽的入場券，他在成功越過5.40及5.60米兩個高度後，挑戰5.7米，即使他越過時稍微碰觸橫桿，仍未致於令橫桿掉落，但下體卻不慎把橫桿擊落。艾米拉迪最終以5.60米的成績，在A組排名第12，未能晉級。失落奧運卻意外令艾米拉迪爆紅，這段賽事影片，在社群平台X已有逾2,000萬人觀看，大批網民湧入他的Instagram(IG)，令原本不足1萬追蹤者，至昨日已16萬人，增幅相當驚人。