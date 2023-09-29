巴黎奧運｜法國禁本國運動員戴頭巾　聯合國人權辦公室：不應強制規定女性穿著

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）日前接受電視節目採訪時表示，自家運動員將不會於2024年巴黎奧運會期間佩戴頭巾，此言論一出引發國際輿論，也遭到聯合國人權辦公室強烈抨擊。

卡斯特拉在接受法國政治節目《政治星期天》（Dimanche en politique）採訪時表示：「我們已經明確向總理表示，我們支持嚴格的世俗主義（secularism）制度，禁止任何形式的傳教，以及保持公共服務部門的絕對中立態度，因此法國代表隊的運動員，將不會在奧運期間佩戴頭巾。」

法國足球比賽禁止佩戴頭巾

而在此之前，法國就已經與國際足球總會同意運動員佩戴頭巾的想法背道而馳，規定在法國舉行的足球比賽仍然禁止佩戴頭巾。

卡斯特拉補充說明：「國際奧委會遵循的邏輯，是將佩戴面紗視為一種文化因素，而非宗教因素，但是各項運動項目間還是有其差異」。

對於卡斯特拉的言論，外界許多人譴責，法國是不接受多元文化主義的國家，聯合國人權辦公室也做出批評，人權事務高級專員發言人烏爾塔多（Maria Hurtado）26日表示「任何人都不應強制規定女性穿甚麼或不穿甚麼」。