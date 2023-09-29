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國際
2023-09-29 13:00:46

巴黎奧運｜法國禁本國運動員戴頭巾　聯合國人權辦公室：不應強制規定女性穿著

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法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）日前接受電視節目採訪時表示，自家運動員將不會於2024年巴黎奧運會期間佩戴頭巾，此言論一出引發國際輿論，也遭到聯合國人權辦公室強烈抨擊。

卡斯特拉在接受法國政治節目《政治星期天》（Dimanche en politique）採訪時表示：「我們已經明確向總理表示，我們支持嚴格的世俗主義（secularism）制度，禁止任何形式的傳教，以及保持公共服務部門的絕對中立態度，因此法國代表隊的運動員，將不會在奧運期間佩戴頭巾。」

法國足球比賽禁止佩戴頭巾

而在此之前，法國就已經與國際足球總會同意運動員佩戴頭巾的想法背道而馳，規定在法國舉行的足球比賽仍然禁止佩戴頭巾。

卡斯特拉補充說明：「國際奧委會遵循的邏輯，是將佩戴面紗視為一種文化因素，而非宗教因素，但是各項運動項目間還是有其差異」。

對於卡斯特拉的言論，外界許多人譴責，法國是不接受多元文化主義的國家，聯合國人權辦公室也做出批評，人權事務高級專員發言人烏爾塔多（Maria Hurtado）26日表示「任何人都不應強制規定女性穿甚麼或不穿甚麼」。

必須遵守​​公共服務中立的原則

不只卡斯特拉對「禁止戴頭巾」採支持態度，剛上任不久的法國教育部長阿塔爾（Gabriel Attal），也在8月宣布，女學生禁止在公立學校校內穿著伊斯蘭長袍，穆斯林婦女也不得在政府機關、學校和大學等場所戴面紗。

針對此爭議，法國體育部新聞處26日回應，卡斯特拉只是重申了法院在6月裁決足球比賽禁止戴頭巾的決定，根據該項裁決，法國運動員從被選中參賽的那一刻起，就必須遵守​​公共服務中立的原則，因此參加國內或國際體育比賽時，不能佩戴頭巾或任何其他表明宗教信仰的配件或服裝。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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