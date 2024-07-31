巴黎奧運｜法國跳水鮮肉泳褲激凸出賽　疑有反應照被瘋傳

2024巴黎奧運正進行得如火如荼，一向矚目的跳水、游泳項目，場內場外總會找到吸睛人物，繼英國跳水王子戴利(Tom Daley)場邊織冷衫、荷蘭游將Arno Kamminga落水後似有還無的泳褲爆紅後，今次到東道主法國22歲跳水選手Jules Bouyer穿著超緊身三角泳褲賽後到場邊沖身時，重要部位疑似起生理反應「激凸」，相片在網上瘋傳引發話題。

綜合報道，Jules Bouyer周二(30日)與拍檔Alexis Jandard出戰男子雙人3米彈板跳水，他所穿的三角泳褲品牌為Speedo，不知道是泳褲尺寸太小，還是跳水時激起的水花，導致重要部位立體激凸，Jules Bouyer則不以為意，沖身後挺起胸膛抬首看評分結果，養眼畫面被眼利網民截圖分享網上，就連《每日郵報》、《紐約郵報》等外媒都爭相報道，《紐約郵報》更形容為「無法分散注意力」。