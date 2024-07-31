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國際
2024-07-31 10:38:00

巴黎奧運｜法國跳水鮮肉泳褲激凸出賽　疑有反應照被瘋傳

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巴黎奧運，法國跳水鮮肉泳褲激凸出賽，疑有反應被瘋傳。(X)

巴黎奧運，法國跳水鮮肉泳褲激凸出賽，疑有反應被瘋傳。(X)

2024巴黎奧運正進行得如火如荼，一向矚目的跳水、游泳項目，場內場外總會找到吸睛人物，繼英國跳水王子戴利(Tom Daley)場邊織冷衫、荷蘭游將Arno Kamminga落水後似有還無的泳褲爆紅後，今次到東道主法國22歲跳水選手Jules Bouyer穿著超緊身三角泳褲賽後到場邊沖身時，重要部位疑似起生理反應「激凸」，相片在網上瘋傳引發話題。

綜合報道，Jules Bouyer周二(30)與拍檔Alexis Jandard出戰男子雙人3米彈板跳水，他所穿的三角泳褲品牌為Speedo，不知道是泳褲尺寸太小，還是跳水時激起的水花，導致重要部位立體激凸，Jules Bouyer則不以為意，沖身後挺起胸膛抬首看評分結果，養眼畫面被眼利網民截圖分享網上，就連《每日郵報》、《紐約郵報》等外媒都爭相報道，《紐約郵報》更形容為「無法分散注意力」。

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報道亦提到，Jules Bouyer是巴黎一間模特兒公司的旗下模特兒。(X) 網民：Jules Bouyer何時再上電視？(X) 養眼畫面被眼利網民截圖分享網上。(X) 養眼畫面被眼利網民截圖分享網上。(X) 網民：Jules Bouyer何時再上電視？(IG)

網民：Jules Bouyer何時再上電視？

Jules Bouyer2021 年贏得青少年歐洲冠軍和青少年世界冠軍，隨後在法國獲得首次參加奧運會的資格。2023年歐洲運動會獲得個人、雙人3米跳板銅牌，同年世界游泳錦標賽更是男子雙人3米跳板項目銅牌得主。報道亦提到，Jules Bouyer是巴黎一間模特兒公司的旗下模特兒，並在《Athletica》雜誌拍攝他的第一張照片。Jules Bouyer「激凸」泳照在網上瘋傳引發網民熱議，不少網民都留下意味深長的動態圖表示很滿意，亦有網民留言「應該要幫他的泳褲加薪」、「看起來深藏不露」、「有人可以告訴我Jules Bouyer何時再上電視嗎？」

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