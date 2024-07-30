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國際
2024-07-30 14:50:03

巴黎奧運｜澳洲女飛魚抱怨紙板床令人睡不好 「臨場很難發揮」

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澳洲女飛魚蒂蜜絲成功衛冕女子400米自由泳金牌。(資料圖片)

澳洲女飛魚蒂蜜絲成功衛冕女子400米自由泳金牌。(資料圖片)

巴黎奧組委聲稱舉辦「史上最環保」奧運，因此選手村沒裝冷氣、使用可回收紙板床，餐廳採用地道食材，食物也並非海量供應。雖然環保，但有運動員抱怨，這些設計讓運動員在賽場上很難發揮得好。

巴黎奧運｜並非為選手良好表現而設計

何詩蓓勁敵、澳洲女飛魚蒂蜜絲(Ariarne Titmus)在東京奧運摘2金，上周六(27)成功衛冕女子400米自由泳金牌，成為「奧運3金」得主。但她周日受訪時坦言，對於今次未能破紀錄感到失望，「我可能不認為自己有能力，但住在奧運選手村，又讓人更難發揮。它絕對不是為了(選手的)良好表現而設計，所以重點在於誰能真正調整心態」。

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巴黎奧運｜對選手村從沒這麼多抱怨

已退役的澳洲游泳名將馬格努森(James Magnussen)直指，運動員很可能受環境影響而錯失獎牌，「我們從未在奧運上看過這種情況。奧運史上，我們從沒聽過一座選手村有這麼多的抱怨」。他批評，今屆巴黎奧運有很多因素令選手村的生活絕對不能稱得上「理想」。例如，紙板床不能提供最好的睡眠質素，沒有冷氣也隨著天氣變熱而成為更大問題。

蒂蜜絲周一在巴黎奧運女子200米自由泳決賽摘銀。(美聯社) 蒂蜜絲(左)周一在巴黎奧運女子200米自由泳決賽摘銀，何詩蓓為港隊勇奪銅牌。(美聯社) 巴黎奧運選手村的紙板床採用環保設計。(互聯網) 巴黎奧運選手村的紙板床採用環保設計，房間沒冷氣，只有電風扇。(互聯網) 巴黎奧運選手村的紙板床採用環保設計。(互聯網) 巴黎奧運選手村的紙板床採用環保設計。(互聯網) 巴黎奧運選手村的紙板床採用環保設計。(互聯網) 巴黎奧運選手村的紙板床採用環保設計。(互聯網) 巴黎奧運選手村的紙板床採用環保設計。(互聯網)

巴黎奧運｜是一種鍛鍊

氣象台預測巴黎未來幾天會達到攝氏35度左右，一些國家代表隊自備攜帶式空調，另有代表隊租住有冷氣的酒店。

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澳洲游泳總教練泰勒(Rohan Taylor)持不同意，認為這些都是鍛鍊，「奧運一直都是一場挑戰……這關乎於你如何自我管理，不論環境怎樣、睡甚麼床、食物好不好吃，大家都要自己適應。奧運一直都是這樣，而且本來就是這樣。這就是其中的美妙之處。」

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