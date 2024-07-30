巴黎奧運｜澳洲女飛魚抱怨紙板床令人睡不好 「臨場很難發揮」

巴黎奧組委聲稱舉辦「史上最環保」奧運，因此選手村沒裝冷氣、使用可回收紙板床，餐廳採用地道食材，食物也並非海量供應。雖然環保，但有運動員抱怨，這些設計讓運動員在賽場上很難發揮得好。

巴黎奧運｜並非為選手良好表現而設計

何詩蓓勁敵、澳洲女飛魚蒂蜜絲(Ariarne Titmus)在東京奧運摘2金，上周六(27日)成功衛冕女子400米自由泳金牌，成為「奧運3金」得主。但她周日受訪時坦言，對於今次未能破紀錄感到失望，「我可能不認為自己有能力，但住在奧運選手村，又讓人更難發揮。它絕對不是為了(選手的)良好表現而設計，所以重點在於誰能真正調整心態」。