巴黎奧運｜睡紙板床冇覺好瞓 澳洲女飛魚抱怨：臨場很難發揮(有片)

巴黎奧組委聲稱舉辦「史上最環保」奧運，因此選手村沒裝冷氣、使用可回收紙板床，餐廳採用地道食材，食物也並非海量供應。雖然環保，但有運動員抱怨，這些設計讓運動員在賽場上很難發揮得好。
巴黎奧運｜女飛魚：不是為選手有好表現而設計
何詩蓓勁敵、澳洲女飛魚蒂蜜絲(Ariarne Titmus)在東京奧運摘2金，上周六(27日)成功衛冕女子400米自由泳金牌，成為「奧運3金」得主。但她周日受訪時坦言，對於今次未能破紀錄感到失望，「我可能不認為自己有能力，但住在奧運選手村，又讓人更難發揮。它絕對不是為了(選手的)良好表現而設計，所以重點在於誰能真正調整心態」。
巴黎奧運｜游泳名將：對選手村從沒這麼多怨言
已退役的澳洲游泳名將馬格努森(James Magnussen)直指，運動員很可能受環境影響而錯失獎牌，「我們從未在奧運上看過這種情況。奧運史上，我們從沒聽過一座選手村有這麼多的抱怨」。他批評，今屆巴黎奧運有很多因素令選手村的生活絕對不能稱得上「理想」。例如，紙板床不能提供最好的睡眠質素，沒有冷氣也隨著天氣變熱而成為更大問題。
巴黎奧運｜泳隊總教練：是一種鍛鍊
氣象台預測巴黎未來幾天會達到攝氏35度左右，一些國家代表隊自備攜帶式空調，另有代表隊租住有冷氣的酒店。
澳洲泳隊總教練泰勒(Rohan Taylor)持不同意，認為這些都是鍛鍊，「奧運一直都是一場挑戰……這關乎於你如何自我管理，不論環境怎樣、睡甚麼床、食物好不好吃，大家都要自己適應。奧運一直都是這樣，而且本來就是這樣。這就是其中的美妙之處。」