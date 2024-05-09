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國際
2024-05-09 11:03:00

巴黎奧運｜聖火抵達法國馬賽　15萬人在場見証(有片)

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奧運聖火抵達法國馬賽，15萬人在場見証。(AP)

奧運聖火抵達法國馬賽，15萬人在場見証。(AP)

運載巴黎奧運聖火的法國帆船貝倫號，由希臘雅典出發，經過12日航行後，周三(8)抵達法國馬賽港。當帆船進入港口時，吸引15萬名民眾圍觀，上空有特技飛行表演，場面盛大。

貝倫號到達法國時，率領數百艘船隻在馬賽海灣巡遊，至晚上745分泊岸，在奧運取得13銀佳績的法國泳手Florent Manaudou走上貝倫號的甲板上高舉火炬，再傳予殘奧短跑冠軍Nantenin Keita，將火炬交給在馬塞出世的Rapper Jul燃點在碼頭的聖火台。

法國泳手Florent Manaudou走上貝倫號的甲板上高舉火炬。(AP) 殘奧短跑冠軍Nantenin Keita將聖火交予Rapper Jul。(AP) Rapper Jul燃點在碼頭的聖火台。(AP) 岸上有15萬人在場見証盛大儀式。(AP)

法國境內聖火傳遞開始

岸上有15萬人在場見証盛大儀式，不僅有煙火和音樂會，還有法國空軍精英雜技飛行隊在天上噴出代表法國國旗的紅、白、藍三色的煙。在結束馬賽站後，代表法國境內聖火傳遞開始，由超過1名火炬手，橫跨法國12,000 公里，途經64個省和海外領地，穿越逾400個市鎮，預料726日奧運開幕時送到巴黎。

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