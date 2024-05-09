巴黎奧運｜聖火抵達法國馬賽　15萬人在場見証(有片)

運載巴黎奧運聖火的法國帆船貝倫號，由希臘雅典出發，經過12日航行後，周三(8日)抵達法國馬賽港。當帆船進入港口時，吸引15萬名民眾圍觀，上空有特技飛行表演，場面盛大。

貝倫號到達法國時，率領數百艘船隻在馬賽海灣巡遊，至晚上7時45分泊岸，在奧運取得1金3銀佳績的法國泳手Florent Manaudou走上貝倫號的甲板上高舉火炬，再傳予殘奧短跑冠軍Nantenin Keita，將火炬交給在馬塞出世的Rapper Jul燃點在碼頭的聖火台。