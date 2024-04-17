巴黎奧運｜聖火採集儀式希臘完成　火炬開始傳遞(有片)

巴黎奧運聖火採集儀式在希臘古奧林匹亞舉行，希臘總統薩克拉羅普盧、國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)、巴黎奧組委主席埃斯坦蓋等出席。標誌著7月巴黎奧運傳聖火之旅正式展開。

按傳統，聖火採集儀式是即場由希臘女演員扮演的最高女祭司以鏡折射陽光聚焦點火，但由於多雲，要改以備用火種燃點火炬，之後點燃第一棒火炬手、東京奧運男子賽艇金牌得主、希臘運動員Stefanos Douskos的火炬，開啟在希臘境內為期11日的火炬傳遞。Stefanos Douskos將聖火送到現代奧林匹克之父、已故法國教育家顧拜旦紀念碑，交棒予巴黎奧運東道主、法國金牌泳將Laure Manaudou。