巴黎奧運｜華裔法國人武術教練當火炬手　冀推廣中華文化

巴黎奧運聖火傳遞，橫跨法國64個大區以及海外屬地，超過1萬名火炬手參與，傳遞象徵和平、團結與勇氣的聖火，當中不乏華人身影，包括42歲華裔法國人王錦棠，他多年來代表法國參加洪拳比賽，獲得不少獎項。
王錦棠上月於法國巴黎進行大約200米的火炬傳遞
王錦棠上月20日於法國巴黎大區內，進行大約200米的火炬傳遞，全程歷時5分鐘。他形容很開心能夠代表華人傳遞火炬，他亦準備一個中國傳統裝飾、獅子頭到場。
在澳門出生的王錦棠，8個月大時隨家人移民法國，現時於銀行工作。成為火炬手的契機，王錦棠說，是透過工作的銀行報名，通過三個評選標準，包括能夠代表法國、為國家作出貢獻，以及有體育經驗。王錦棠在武術方面累積的資歷和獎項，使他在競爭中勝出。
強調自己仍然是詠春拳學生的王錦棠，同時有教授洪拳、合家拳和詠春拳三種中國傳統武術。王錦棠說，武術在法國的普及率一般，許多法國人分不清各門各派，不過得益於《功夫熊貓》等電影，令不少法國小朋友對中國武術產生興趣。
他希望透過不斷與當地政府合作，通過武術表演、舞獅等活動，向主流社會推廣中華文化，未來期望能與15歲的兒子一同參加世界武術賽事，爭取為法國贏得金牌，同時也向世界展示中國文化。
原文刊登於 香港電台