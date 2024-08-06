巴黎奧運｜華裔法國人武術教練當火炬手　冀推廣中華文化

巴黎奧運聖火傳遞，橫跨法國64個大區以及海外屬地，超過1萬名火炬手參與，傳遞象徵和平、團結與勇氣的聖火，當中不乏華人身影，包括42歲華裔法國人王錦棠，他多年來代表法國參加洪拳比賽，獲得不少獎項。

王錦棠上月於法國巴黎進行大約200米的火炬傳遞

王錦棠上月20日於法國巴黎大區內，進行大約200米的火炬傳遞，全程歷時5分鐘。他形容很開心能夠代表華人傳遞火炬，他亦準備一個中國傳統裝飾、獅子頭到場。

在澳門出生的王錦棠，8個月大時隨家人移民法國，現時於銀行工作。成為火炬手的契機，王錦棠說，是透過工作的銀行報名，通過三個評選標準，包括能夠代表法國、為國家作出貢獻，以及有體育經驗。王錦棠在武術方面累積的資歷和獎項，使他在競爭中勝出。