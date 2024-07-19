巴黎奧運｜蒙古代表隊傳統特色禮服曝光　網民：未開始就赢了(有片)

巴黎奧運將於26日凌晨揭幕，各國健兒已陸續抵達當地，蒙古代表團日前宣布將身穿具傳統服飾特色的禮服，出席奧運開幕禮及閉幕禮，由於服裝別具特色，立刻引發網民熱議，有人形容「奧運會還沒開始，他們就赢了」。

為蒙古代表隊設計禮服的是時裝品牌Michel & Amazonka，是由蒙古一對姐妹創立的本土品牌，總部設於蒙古首都烏蘭巴托，以結合歐式風格與蒙古傳統服裝工藝飾品風格聞名。他們曾為蒙古隊設計2022年北京冬季奧運和上屆東京夏季奧運的服裝，而今屆巴黎奧運以傳統服裝為靈感的精緻刺繡背心、百褶長袍及配件，更繡上國家和奧林匹克的象徵，包括9面白旗、奧運火炬、巴黎奧運會徽、太陽、月亮和Gua-Maral(蒙古神話中的鹿)的圖案，全部均用金線刺繡而成。