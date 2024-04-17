巴黎奧運｜薰衣草紫跑道亮相！靚之餘仲有好處 獎牌暗藏玄機超珍貴(多圖)

法國巴黎奧運周三踏入倒數100日，希臘古城奧林匹亞在早一天舉行奧運聖火採集儀式。各大場館的工程亦進入最後階段，其中田徑賽事舉行的場地、法蘭西體育場(Stade de France)的跑道工程備受關注，因其史無前例地採用了如同薰衣草的淺紫色設計，而非傳統的磚紅色。
法蘭西體育場的賽場，將以兩種紫色為主調，其中跑道使用淺紫色，而旁邊的區域為深紫色。負責鋪設跑道的是早於1976年加拿大蒙特利爾奧運已肩負此重任的意大利公司Mondo。
巴黎奧運紫色跑道及獎牌(美聯社、路透社)︰
巴黎奧運｜紫色賽道可凸顯選手 更具彈性助創佳績
巴黎奧運田徑賽事經理Alain Blondel表示，主辦方很喜歡紫色的設計，原因是它有別於過去常見的賽場顏色，而且深淺紫色在電視畫面上會呈現強烈對比，令運動員更突出。
據報今屆賽道使用的物料，跟上屆東京奧運所用的差不多，但稍作微調，底層設計經過改動。在東京奧運中，有3名田徑選手打破世績，Blondel指，今屆跑道採用的物料更具彈性，可減少運動員體能消耗，相信更有利運動員發揮。
巴黎奧運｜獎牌嵌有六邊形鐵片 來自巴黎鐵塔
同樣備受關注的是今屆奧運的獎牌設計，獎牌最特別之處是嵌有一塊六邊形鐵片，那其實是過去翻新巴黎艾菲爾鐵塔時所取下，為法國獨家而且限量，更具紀念價值。巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行。