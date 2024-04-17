巴黎奧運｜薰衣草紫跑道亮相！靚之餘仲有好處 獎牌暗藏玄機超珍貴(多圖)

法國巴黎奧運周三踏入倒數100日，希臘古城奧林匹亞在早一天舉行奧運聖火採集儀式。各大場館的工程亦進入最後階段，其中田徑賽事舉行的場地、法蘭西體育場(Stade de France)的跑道工程備受關注，因其史無前例地採用了如同薰衣草的淺紫色設計，而非傳統的磚紅色。

法蘭西體育場的賽場，將以兩種紫色為主調，其中跑道使用淺紫色，而旁邊的區域為深紫色。負責鋪設跑道的是早於1976年加拿大蒙特利爾奧運已肩負此重任的意大利公司Mondo。

巴黎奧運紫色跑道及獎牌(美聯社、路透社)︰