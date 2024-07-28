巴黎奧運｜選手村8人房10人住 美國女網球手高芙：一半人搬往酒店

巴黎奧運選手村在炎炎夏日無安裝冷氣成為議論焦點，最新議論是8人房間住進10名運動員，共用2間浴室，有半數人「頂唔順」搬往酒店。

被稱「網球天才」、20歲的美國女網球手高芙(Coco Gauff)在社交網上載短片稱「10名女孩，兩間浴室#奧運選手村」，7秒快速展示她們的房間，女選手在廁所內化妝打扮，房間看來並不大，放了運動員的行李後似乎有點擠迫。有網民叫選手應該搬去酒店，高芙說事實上「所有女網球手已搬去酒店，除了我。現在只有5名女孩共用2間浴室」。她又補充稱，那些房間其實供8人入住。