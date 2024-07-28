巴黎奧運｜選手村8人房10人住 美國女網球手高芙：一半人搬往酒店

巴黎奧運選手村在炎炎夏日無安裝冷氣成為議論焦點，最新議論是8人房間住進10名運動員，共用2間浴室，有半數人「頂唔順」搬往酒店。
被稱「網球天才」、20歲的美國女網球手高芙(Coco Gauff)在社交網上載短片稱「10名女孩，兩間浴室#奧運選手村」，7秒快速展示她們的房間，女選手在廁所內化妝打扮，房間看來並不大，放了運動員的行李後似乎有點擠迫。有網民叫選手應該搬去酒店，高芙說事實上「所有女網球手已搬去酒店，除了我。現在只有5名女孩共用2間浴室」。她又補充稱，那些房間其實供8人入住。
巴黎奧運｜體操選手岡慎之房間漏水 紙板床變形
另有運動員投訴所睡的紙板床(外號「反性愛床」)，高芙則表示用聚乙烯材料製成的床褥太薄，須向美國射箭隊借床墊加厚。據悉，20歲日本操選手岡慎之助入住的房間則因浴室漏水，導致紙板床變形；他向傳媒稱睡覺時感到身體逐漸向下沉，察覺床架扭曲，雖導致他腰部不適，但並未影響周六資格賽的表現。他並不想之後也睡這樣的床，遂要求大會換床。
瑞典女子排球代表隊隊長也因為覺得選手村的床褥很硬，而自掏腰包去購買床褥。紙板床最先在2020東京奧運採取，為了環保可持續的理由，而今屆巴黎奧運以環保為主題，選手村的床也選用相同物料。比賽過後，將捐贈給法國陸軍、巴黎劇院芭蕾舞學院及其他機構。