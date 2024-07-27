巴黎奧運｜選手餐廳被批蕉爛包硬無肉食　川菜師傅赴法餵飽國家隊

巴黎奧運即將登場，沒想到奧運村的餐廳意外成為話題！網傳中國代表隊樓下的餐廳供應的幾乎都是素食，還被拍到香蕉出現黑點，幾乎快要爛掉。另外法國麵包還被笑說太硬，能把桌子砸出大洞。

據內地《網易》報道，就在全球引頸期盼巴黎奧運賽事開跑之際，奧運村的伙食簡單的讓人擔心，運動員的營養及體力表現恐連帶受到影響。

像是放了好幾天的「廚餘」

有影片拍到，位於中國代表隊樓下的奧運村餐廳，大多供應素食和豆子，無油炸也無知名的法國鵝肝或法式濃湯，只見水果區擺放着切好的水果，但香蕉大多已經發黑，被懷疑已經過熟，網友稱這狀態讓人毫無食欲。