巴黎奧運｜選手餐廳被批蕉爛包硬無肉食　川菜師傅赴法餵飽國家隊

巴黎奧運即將登場，沒想到奧運村的餐廳意外成為話題！網傳中國代表隊樓下的餐廳供應的幾乎都是素食，還被拍到香蕉出現黑點，幾乎快要爛掉。另外法國麵包還被笑說太硬，能把桌子砸出大洞。
據內地《網易》報道，就在全球引頸期盼巴黎奧運賽事開跑之際，奧運村的伙食簡單的讓人擔心，運動員的營養及體力表現恐連帶受到影響。
像是放了好幾天的「廚餘」
有影片拍到，位於中國代表隊樓下的奧運村餐廳，大多供應素食和豆子，無油炸也無知名的法國鵝肝或法式濃湯，只見水果區擺放着切好的水果，但香蕉大多已經發黑，被懷疑已經過熟，網友稱這狀態讓人毫無食欲。
網友稱，在意大利麵區提供了各式醬汁，但麵條看起來卻不新鮮，感覺像是放了好幾天的「廚餘」。而在麵包區，則有成堆的法國長棍麵包，但網友形容咬下去硬得像是石頭一樣，也被笑說根本不能當食物，反而能把桌子砸出個坑。
據巴黎特色選新鮮食材
在另一段影片當中，一名戴眼鏡的義工拿起奧運村餐廳供應的麵包大口咬下，但隨即滿臉脹紅，因為根本咬不斷，經過一段時間的掙扎後，他才勉強把一小塊麵包塞進嘴裏。
但似乎料到早有這一步，一批四川大廚團隊，已趕抵巴黎奧運，為中國代表隊提供膳食服務。供應餐點包括地道的國宴川菜雞豆花、家常辣子雞、泡菜，還有各種精緻的下午茶和甜點，比如米花糖等等，甚至還會根據巴黎當地的特色，選用新鮮食材製作一些特色菜餚。
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