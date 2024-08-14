巴黎奧運｜金牌拳后希莉芙起訴書點名JK羅琳、Elon Musk　Trump也被申請傳喚

巴黎奧運期間，許多國際名人在網路上質疑阿爾及利亞拳擊手希莉芙的性別，讓她陷入翻天覆地的網路霸凌。而在她奪金後，也決定向法國檢方提出告訴，律師證實JK羅琳及 Elon Musk 都列被告，Trump也將被申請傳喚。

訴訟主要針對社群平台X 美國雜誌《綜藝》（Variety）13日獨家報導指出，近期取得了希莉芙委任律師布迪（Nabil Boudi）的說法，指出這起訴訟主要針對社群平台X，意味該訴訟是對身分不明的人所提起的，律師強調，此舉是為了確保能對所有人進行調查，包括那些化名寫下歧視與仇恨言論的鍵盤酸民。 但這份起訴書中仍點名幾位眾所皆知的爭議性人物，律師稱「JK羅琳（J.K. Rowling）和 Elon Musk 都被點名，因為兩人被指控對希莉芙做出『嚴重的網路騷擾行為』，另外 Donald Trump 也將成為調查的一部分。因為他發了推文，所以無論是否在我們的訴訟中被點名，Trump 將不可避免地作為起訴的一部分受到調查。」

律師強調嚴重網路霸凌情況在某些情況下「將被判處監禁」 據悉，這些攻擊主要來自社群，特別在X平台上，隨著名人介入爭議後，讓整體事態進一步升級惡化。《哈利波特》作者JK羅琳就在一則推文中，向她1420萬粉絲、轉發一張希莉芙與義大利拳手卡里尼（Angela Carini）比賽的照片，指責前者是一名男性，「享受著重擊一名女人頭部的痛苦。」 Elon Musk 則分享游泳運動員蓋恩斯（Riley Gaines）的貼文，聲稱「男人不屬於女性運動」，他對此表示支持。 至於 Donald Trump 本人，也在平台上傳一張希莉芙比賽的照片，並表示若他成為總統，「我會讓男人遠離女性運動！」 希莉芙律師強調，由於網路霸凌情況嚴重，也因此各國司法當局如今對網路騷擾案件處理將更為嚴肅，甚至在某些情況下「將被判處監禁」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

J.K. Rowling and Elon Musk have both been named in a criminal complaint filed to French authorities over alleged “acts of aggravated cyber harassment” against Algerian boxer and newly crowned Olympic champion Imane Khelif.https://t.co/756DIcwZzV pic.twitter.com/ylHMeGJi8e — Variety (@Variety) August 13, 2024