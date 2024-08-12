巴黎奧運｜閉幕前赤膊男攀艾菲爾鐵塔奧運五環　附近人士一度疏散(有片)

法國警方表示，下午2時45分發現有人爬塔，已即時阻止並逮捕他，事件引起安全關注，警方要求疏散鐵塔附近一帶的人，有工作人員協助遊客離開，拘捕該名男子，暫時未披露更多細節。有報道指，警方於下午約3時疏散鐵塔周邊遊客，其中一部分則被短暫困在鐵塔第二層，大約半小時後才獲准離開。

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有報道指被捕男子是 英國籍人士

男子被發現時，他正在第一觀景台，奧運五環較上方的位置，暫時未知他從哪兒開始爬上鐵塔。網上片段顯示，一名沒穿上衣的男子，在法國巴黎著名地標，高330米的艾菲爾鐵塔上攀爬；另一段影片顯示他在被逮捕後雙手被銬在背後，還對旁觀者稱「熱死了，不是嗎？」有報道指，被捕男子33歲，是英國籍人士。

內政部長達爾馬寧(Gerald Darmanin)表示，沒有收到針對閉幕禮的恐襲威脅，但仍高度戒備，在全國部署3萬警力，並指當局出動約3千名警員在場館外巡邏，在巴黎及聖但尼至少有2萬警力。