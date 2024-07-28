巴黎奧運｜開幕禮片段疑突然下架 或因爭議聲太大

巴黎2024奧運會的開幕禮引起爭議後，開幕禮片段已疑似從奧林匹克官方帳戶中消失，引發廣泛關注。英媒報道，有觀眾發現，原本可以播放的開幕禮片段，現在顯示為「此片段不可用」(the video is not available)，另據報有關片段也無法在奧運會的YouTube頻道上找到。但倫敦2012、里約2016、北京2022冬奧和長野1998冬奧的開幕禮片段，則仍然可找到。據報「奧運會官號刪除巴黎開幕式視頻」已成為內地熱搜。 巴黎奧運開幕禮被批評為「史上最糟糕」，部分表演內容引發爭議，特別是以「自由、博愛和平等」等法國價值觀為主題的藝術場景，當中有模特兒、舞者及變裝皇后等演出，而模仿《最後的晚餐》的一幕，被指有宗教影射之嫌，遭到猛烈批評。

巴黎奧運｜開幕禮引起宗教爭議 美國明尼蘇達州威諾娜-羅徹斯特天主教主教Robert Barron在網上發布片段表示：「我熱愛奧運，所以打開了奧運會開幕禮的直播。結果我看到甚麼？這是巴黎，法國，一個我熱愛的城市，我在那裡讀了3年的博士。我看到的是對最後的晚餐的粗俗嘲弄。」 有社交媒體用戶分享了官方片段截圖，顯示屏幕空白並附有「此片段不可用」的文字。Telsa及SpaceX創辦人馬斯克亦在社交平台X上批評這場表演「對基督教極其不敬」。 巴黎奧運｜誤稱南韓為北韓 此外，開幕禮還出現了多次失誤，包括國名錯誤和奧運旗幟被倒掛。當南韓代表團乘船沿塞納河航行時，解說員錯誤地將其介紹為北韓代表團。截至本港時間周日晚上8時，英媒指，巴黎奧運會和國際奧委會目前尚未對開幕禮片段下架一事作出回應。