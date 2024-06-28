巴黎奧運｜餐廳每日無間斷供4.5萬份餐　一個原因無炸薯條(有片)

全球矚目的2024巴黎奧運，將於下月26日至8月11日進行。美國《有線電視新聞網》(CNN)的記者，首度採訪將為200個國家1.5萬名運動員供餐的奧運村餐廳。主廚表示，已經設計逾500款各國菜餚，每日24小時無間斷，提供4.5萬份餐點。不過，出於安全考量，將不會製作油炸食物，意味運動員不會品嚐到法國知名的炸薯條。

網上影片顯示，CNN記者Saskya Vandoorne介紹奧運村餐廳：「這只是為未來金牌得主們，提供能量的眾多廚房之一，這個美食廣場將每周7天，每天24小時開放，每天將提供4.5萬份餐點。」為了滿足運動員的各種需求，廚師研發了總共逾500款亞洲菜、法國菜以及清真菜餚，其中三分之一是以蔬菜為主。