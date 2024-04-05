巴黎奧運｜馬克龍指控俄羅斯意圖破壞　利用假帳號網上發放虛假訊息

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指控，俄羅斯正在利用一系列的虛假資訊，試圖破壞在今年舉行的巴黎奧運會。另外他又提到，今年7月舉行的巴黎奧運開幕禮已有後備的方案以防止恐怖襲擊。 巴黎奧運會早前已經表明，不會讓俄羅斯及白俄羅斯運動員以團隊名義出席這個國際賽事，而且有關的獨立運動員也不能出席在塞納河舉行的開幕禮。馬克龍日前出席巴黎奧運的游泳場館開幕儀式，他在傳媒提問時批評俄羅斯正試圖利用虛假的訊息，影響巴黎奧運的舉辦。

馬克龍在被問到，有否覺得俄羅斯在針對奧運會，他表示：「這是亳無疑問的，還包括在資訊領域。（俄羅斯）每一日都在放一些故事說我們這些做不好，那些做不好，所以（奧運）會有風險。」法國政府指控，俄羅斯利用政府宣傳來攻擊法國，並且在社交媒體上利用假帳號來發放謠言以及虛假資訊。 為恐襲制定後備方案 法國又認為，俄羅斯的特工在去年哈馬斯襲擊以色列後，故意在巴黎的街上塗上以色列象徵的大衛之星，以圖讓法國分裂。而俄羅斯創建的網站亦散播訊息，指法國的僱傭兵已在烏克蘭參戰，又稱馬克龍是因為怕被行刺而取消前往基輔。