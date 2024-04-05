巴黎奧運｜馬克龍指控俄羅斯意圖破壞　利用假帳號網上發放虛假訊息

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指控，俄羅斯正在利用一系列的虛假資訊，試圖破壞在今年舉行的巴黎奧運會。另外他又提到，今年7月舉行的巴黎奧運開幕禮已有後備的方案以防止恐怖襲擊。
巴黎奧運會早前已經表明，不會讓俄羅斯及白俄羅斯運動員以團隊名義出席這個國際賽事，而且有關的獨立運動員也不能出席在塞納河舉行的開幕禮。馬克龍日前出席巴黎奧運的游泳場館開幕儀式，他在傳媒提問時批評俄羅斯正試圖利用虛假的訊息，影響巴黎奧運的舉辦。
馬克龍在被問到，有否覺得俄羅斯在針對奧運會，他表示：「這是亳無疑問的，還包括在資訊領域。（俄羅斯）每一日都在放一些故事說我們這些做不好，那些做不好，所以（奧運）會有風險。」法國政府指控，俄羅斯利用政府宣傳來攻擊法國，並且在社交媒體上利用假帳號來發放謠言以及虛假資訊。
為恐襲制定後備方案
法國又認為，俄羅斯的特工在去年哈馬斯襲擊以色列後，故意在巴黎的街上塗上以色列象徵的大衛之星，以圖讓法國分裂。而俄羅斯創建的網站亦散播訊息，指法國的僱傭兵已在烏克蘭參戰，又稱馬克龍是因為怕被行刺而取消前往基輔。
巴黎奧運將會在7月26日舉行開幕禮，並安排在塞納河上舉行，預料會有超過30萬人圍觀。馬克龍表示，法國已為恐襲風險制定後備計劃：「我們已經準備好，我們有準備多個情況。如果威脅升級，我們會考慮情況是否有需要，我們會有後備的計劃。」同時他亦提到媒體指法籍馬里裔的歌手中村阿雅可能擔任獻唱而遭到種族歧視，他：「她與我們很多國民有很好的交流，而我相信她絕對有權出席開幕或閉幕禮。」